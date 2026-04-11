  • неділя

    12 квітня, 2026

  • 8.4°
    Слабкий дощ

    Миколаїв

  • 12 квітня , 2026 неділя

  • Миколаїв • 8.4° Слабкий дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь

Християнські паломники під час церемонії сходження Благодатного вогню у храмі Гробу Господнього, 11 квітня 2026 року. Фото: John Wessels / AFP via Getty Images

У суботу, 11 квітня — переддень православного Великодня — у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі відбулася церемонія сходження Благодатного вогню.

Про це стало відомо з онлайн-трансляції «Укрінформу».

Зазвичай тисячі вірян з усього світу традиційно збираються у храмі Гробу Господнього. Попри те, що цього року планувалося допустити обмежену кількість людей через загрозу повітряних атак, храм був відчинений для відвідувачів.

За традицією представники всіх християнських церков оглянули та запечатали Кувуклію, де мав зійти Благодатний вогонь. У ній не має бути вогню та способів його запалити.

Єрусалимський патріарх увійшов до Кувуклії з факелами та 33 свічками, що символізують кількість років Ісуса на момент смерті.

Вогонь, запалений біля храму в Єрусалимі, православні єпархії розведуть по всьому світу.

Великдень східного обряду у 2026 році припадає на 12 квітня.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до можливого продовження припинення вогню й після Великодня. І про це вже повідомили російську сторону.

0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

