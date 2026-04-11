У Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь

Християнські паломники під час церемонії сходження Благодатного вогню у храмі Гробу Господнього, 11 квітня 2026 року. Фото: John Wessels / AFP via Getty Images

У суботу, 11 квітня — переддень православного Великодня — у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі відбулася церемонія сходження Благодатного вогню.

Зазвичай тисячі вірян з усього світу традиційно збираються у храмі Гробу Господнього. Попри те, що цього року планувалося допустити обмежену кількість людей через загрозу повітряних атак, храм був відчинений для відвідувачів.

За традицією представники всіх християнських церков оглянули та запечатали Кувуклію, де мав зійти Благодатний вогонь. У ній не має бути вогню та способів його запалити.

Єрусалимський патріарх увійшов до Кувуклії з факелами та 33 свічками, що символізують кількість років Ісуса на момент смерті.

Вогонь, запалений біля храму в Єрусалимі, православні єпархії розведуть по всьому світу.

Великдень східного обряду у 2026 році припадає на 12 квітня.

