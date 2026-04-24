 На Херсонщині підрядна організація має повернути майже ₴500 тис. за неякісний ремонт дороги

  • 24 квітня , 2026 пʼятниця

  • Миколаїв • 13° Мінлива хмарність

Підрядники, які неякісно відремонтували дорогу на Херсонщині, мають повернути майже ₴500 тис.

Ілюстративне фото. Фото: Informator.UAІлюстративне фото. Фото: Informator.UA

На Херсонщині підрядна організація має повернути майже 500 тисяч гривень до бюджету за неякісний ремонт дороги. Таке рішення ухвалив суд після звернення Бериславської окружної прокуратури.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

«Мова про договір, укладений між департаментом будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської ОВА та товариством з обмеженою відповідальністю щодо капітального ремонту проїзної частини у смт Нововоронцовка Бериславського району», – повідомили у відомстві.

У прокуратурі зазначили, що під час перевірки виявили невідповідність обсягів і вартості робіт, що зазначені в актах. Зокрема, верхній шар асфальту уклали не в повному обсязі.

Будівельно-технічна експертиза підтвердила, що організація завдала державі понад 454 тисяч гривень збитків.

Щоб повернути кошти державі, прокуратура подала позов до суду, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що служба відновлення планує витратити ₴281 млн на ремонт ділянок дороги «Казанка – Снігурівка» на Миколаївщині.

Останні новини про: Херсонщина

Під час випасу худоби на Херсонщині чоловік підірвався на вибухівці
7 років тюрми за розкрадання на відновленні Херсонщини: ВАКС виніс вирок ексчиновниці та її спільникам
Безкоштовний чекап здоров’я: на Херсонщині вже 220 людей пройшли обстеження
Читайте також:
новини
У Будинку художника проходить виставка робіт авторки пам’ятника Шевченка у Миколаєві

Катерина Середа
новини
У електротранспорті Миколаєва запроваджують нові правила: на оплату QR-код 10 секунд

Альона Коханчук
новини
На Миколаївщині висаджують дерева у лісі, де вигоріло понад 150 га через війну

Даріна Мельничук
новини
Миколаїв до середини вересня отримає перший трамвай зі Швеції

Даріна Мельничук
новини
У «Миколаївелектротрансі» пояснили, чому не можуть продовжити рух тролейбусів до Північного після 22:00

Юлія Бойченко
Останні новини про: Херсонщина

Безкоштовний чекап здоров’я: на Херсонщині вже 220 людей пройшли обстеження
7 років тюрми за розкрадання на відновленні Херсонщини: ВАКС виніс вирок ексчиновниці та її спільникам
Під час випасу худоби на Херсонщині чоловік підірвався на вибухівці

