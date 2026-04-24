Підрядники, які неякісно відремонтували дорогу на Херсонщині, мають повернути майже ₴500 тис.

На Херсонщині підрядна організація має повернути майже 500 тисяч гривень до бюджету за неякісний ремонт дороги. Таке рішення ухвалив суд після звернення Бериславської окружної прокуратури.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

«Мова про договір, укладений між департаментом будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської ОВА та товариством з обмеженою відповідальністю щодо капітального ремонту проїзної частини у смт Нововоронцовка Бериславського району», – повідомили у відомстві.

У прокуратурі зазначили, що під час перевірки виявили невідповідність обсягів і вартості робіт, що зазначені в актах. Зокрема, верхній шар асфальту уклали не в повному обсязі.

Будівельно-технічна експертиза підтвердила, що організація завдала державі понад 454 тисяч гривень збитків.

Щоб повернути кошти державі, прокуратура подала позов до суду, йдеться у повідомленні.

