Безкоштовний чекап здоров’я: на Херсонщині вже 220 людей пройшли обстеження

Миколаївські лікарі перевіряють стан здоров'я жителів у Снігурівщині. Ілюстративне фото: МикВісті

На Херсонщині близько 220 мешканців уже скористалися можливістю пройти медичне обстеження в межах урядової ініціативи «Скринінг здоров’я 40+».

Як повідомили в Херсонська обласна військова адміністрація, програма доступна для всіх громадян віком від 40 років і дозволяє на ранньому етапі виявляти ризики серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та розладів психічного здоров’я.

За словами директорки департаменту охорони здоров’я Херсонської ОВА Тетяни Карчевич, пройти комплексний чекап можна у восьми медичних закладах області, де працює 11 пунктів надання послуг.

— Наразі «Скринінг 40+» доступний у восьми закладах охорони здоров’я області, де облаштовано 11 пунктів надання послуги. Це — обласна дитяча лікарня, три міські лікарні Херсона — імені Карабелеша, Тропіних та Лучанського, Нововоронцовська та Великоолександрівська лікарні, Високопільський центр первинної медико-санітарної допомоги, а також приватний медзаклад «Медикгруп», — розповіла вона.

Нагадаємо, що на Миколаївщині програмою «Скринінг здоров’я 40+» скористалися всього 235 людей.