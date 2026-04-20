 На Херсонщині чоловік підірвався на вибухівці

Під час випасу худоби на Херсонщині чоловік підірвався на вибухівці

На Херсонщині чоловік підірвався на міні. Архівне фото: МикВісті

У селі Мала Олександрівка Херсонської області місцевий житель підірвався на невстановленому вибухонебезпечному предметі.

Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.

Внаслідок вибуху 41-річний чоловік зазнав тяжких травм — у нього уламкові поранення обличчя та ноги, травматична ампутація стопи, контузія, а також вибухова і закрита черепно-мозкова травми.

Постраждалого у важкому стані госпіталізували. Медики надають йому необхідну допомогу та борються за життя.

Раніше у Херсоні зафіксували мінування території новим типом протипіхотних мін, які російські війська почали використовувати останнім часом. Йдеться про міни «Пряник», що менші за раніше відомі «Пелюстки».

Реклама
Останні новини про: Війна в Україні

На Херсонщині через атаки пошкоджено 29 будинків, є загиблий і поранені
У Миколаєві після атаки дронів пошкоджено 15 будинків, трамвайні колії та ЛЕП
У Олешках люди гинуть через виснаження, серцеві напади та російські удари, — Прокудін

У Миколаєві після атаки дронів пошкоджено 15 будинків, трамвайні колії та ЛЕП

Керівник управління культури заявив, що у Миколаєві провели понад три тисячі заходів у 2026 році

У Миколаєві з’являться два нові мурали: де чекати на артоб’єкти