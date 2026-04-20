Під час випасу худоби на Херсонщині чоловік підірвався на вибухівці
- Марія Хаміцевич
8:05, 20 квітня, 2026
У селі Мала Олександрівка Херсонської області місцевий житель підірвався на невстановленому вибухонебезпечному предметі.
Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.
Внаслідок вибуху 41-річний чоловік зазнав тяжких травм — у нього уламкові поранення обличчя та ноги, травматична ампутація стопи, контузія, а також вибухова і закрита черепно-мозкова травми.
Постраждалого у важкому стані госпіталізували. Медики надають йому необхідну допомогу та борються за життя.
Раніше у Херсоні зафіксували мінування території новим типом протипіхотних мін, які російські війська почали використовувати останнім часом. Йдеться про міни «Пряник», що менші за раніше відомі «Пелюстки».
