Під час випасу худоби на Херсонщині чоловік підірвався на вибухівці

На Херсонщині чоловік підірвався на міні.

У селі Мала Олександрівка Херсонської області місцевий житель підірвався на невстановленому вибухонебезпечному предметі.

Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.

Внаслідок вибуху 41-річний чоловік зазнав тяжких травм — у нього уламкові поранення обличчя та ноги, травматична ампутація стопи, контузія, а також вибухова і закрита черепно-мозкова травми.

Постраждалого у важкому стані госпіталізували. Медики надають йому необхідну допомогу та борються за життя.

Раніше у Херсоні зафіксували мінування території новим типом протипіхотних мін, які російські війська почали використовувати останнім часом. Йдеться про міни «Пряник», що менші за раніше відомі «Пелюстки».