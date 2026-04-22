У Снігурівці за ₴600 тис. облаштували зону відпочинку з пірсом та альтанками

У Снігурівці облаштували зону відпочинку з альтанками, лавками, доріжками та пірсом. На реалізацію проєкту спрямували близько 600 тисяч гривень грантових коштів.

Про це йдеться у статті «МикВісті» «Між відбудовою і тривогами: як живе Снігурівка сьогодні».

Як розповіла нам у коментарі фасилітаторка з підтримки ініціатив громад ADRA Ukraine Ірина Власенко, головна ідея була впорядкувати простір і зробити його зручнішим для мешканців.

— Це була необлаштована територія. Люди тут відпочивали, але все було стихійно. Хотілося привести це місце до ладу і зробити доступним для всіх, — говорить вона.

Під час робіт місцеві жителі долучалися до толок, допомагали прибирати територію та виконувати частину робіт. У підсумку тут встановили шість альтанок, зробили доріжки, лавки та пірс. Пізніше також встановили огорожу і камери відеоспостереження.

Зазначимо, проєкт реалізували за грантові кошти ADRA Ukraine в межах програми, що фінансується Міністерством закордонних справ Данії. Ініціативу подавала громадська організація «Ренесанс Півдня».

Нагадаємо, у Снігурівській громаді проживає майже 16 тисяч людей, що становить близько 60–70% довоєнного населення. Як розповів нам у коментарі начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта, до повномасштабної війни в громаді проживали понад 21 тисяча людей. Після звільнення залишалося близько 8–9 тисяч мешканців. Зараз у громаді орієнтовно 15 тисяч 800 людей. Із них 2646 дітей та 959 внутрішньо переміщених осіб.