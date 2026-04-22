У Снігурівці планують встановити близько 100 камер спостереження, — Кухта
- Даріна Мельничук
20:33, 22 квітня, 2026
Голова Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта заявив, що у місті планують встановити близько 100 камер відеоспостереження.
Про це йдеться у статті «МикВісті» «Між відбудовою і тривогами: як живе Снігурівка сьогодні».
Зазначається, що система відеонагляду стане частиною загальної безпекової інфраструктури громади та допоможе оперативніше реагувати на надзвичайні ситуації.
Однією з ключових інституцій у цьому напрямі є Центр безпеки, який створили у 2025 році. Він об’єднує в одному просторі роботу поліцейських офіцерів громади, медичного персоналу, пожежної бригади, співробітників ДСНС і розмінувальників із компанії «Українські сервіси розмінування».
Керівник центру Олександр Корощенко розповів у коментарі «МикВісті», що минулого року підрозділ майже щодня виїжджав на пожежі.
— 2025 рік був дуже складним, сталося багато пожеж. Починаючи з травня, ми майже щодня виїжджали на загоряння по всій території громади. Також надавали допомогу сусіднім громадам, зокрема Широківській. Багато пожеж виникало на відкритій місцевості, тому реагувати доводилося постійно. У нас чергують чотири водії та троє пожежників, які виїжджають на виклики, — розповів Олександр Корощенко.
Нагадаємо, у Миколаєві 226 камер системи відеоспостереження «Безпечне місто» наразі не ведуть запис, хоча загалом у місті встановлено 701 камеру.
Раніше повідомлялось, що у Миколаєві за 5 років будівництва інформаційно-телекомунікаційної системи відеоспостереження та відеоаналітики «Безпечне місто» витратили 60,7 мільйона гривень. Станом на грудень 2025 року готовність проєкту становила 95%.
Також зазначимо, що нещодавно місто придбало за 4,6 мільйона гривень програмне забезпечення, яке автоматично оброблятиме дані про рух транспорту, зафіксовані камерами.
