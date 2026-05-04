 БпЛА Ланцет атакував автомобіль у Снігурівській громаді

У Снігурівці російський дрон атакував автомобіль

«Ланцет». Ілюстративне фото: militarnyi.com

Сьогодні зранку, 4 травня, ворожий БпЛА «Ланцет» атакував автомобіль у Снігурівській громаді.

Про це повідомив начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.

Очільник громади зазначив, що дрон атакував автобус у Снігурівці близько 9:25. Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, Миколаїв вранці 3 травня двічі атакували балістичними ракетами типу «Іскандер-М». Внаслідок вчорашніх ударів постраждали п’ятеро людей. Станом на ранок 4 травня один поранений перебуває у тяжкому, але стабільному стані, ще четверо — у стані середньої тяжкості.

