Рвав тюльпани з клумб та продавав: у Миколаєві спіймали «квіткового бізнесмена»

У Миколаєві знайшли чоловіка, який вирвав з клумб тюльпани. Фото: Миколаївські парки

У Миколаєві поліцейські знайшли та оштрафували чоловіка, який рвав квіти та кущі на міських клумбах і продавав їх перехожим.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області.

На порушення звернули увагу після скарг містян у соцмережах. Люди повідомляли, що у сквері Ради Європи зникають рослини. Поліцейські за допомогою камер системи «Безпечне місто» та аналітиків встановили його особу. Ним виявився 52-річний чоловік без постійного місця проживання.

Реклама

Його розшукали та доставили до відділення поліції. Там він зізнався, що рвав квіти й хвойні рослини, а потім продавав їх.

«На одній із вулиць міста правоохоронці його розшукали та запросили до відділку для складання адміністративних матеріалів. Правопорушник пояснив дільничному офіцеру поліції, що дійсно вирвав квіти та хвойні насадження, які потім продавав перехожим», — йдеться у повідомленні.

На чоловіка склали адміністративний протокол за порушення правил благоустрою.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві невідомі пошкодили міські клумби та вирвали з корінням тюльпани у сквері «Ради Європи» та на Флотському бульварі.