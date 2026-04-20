7 років тюрми за розкрадання на відновленні Херсонщини: ВАКС виніс вирок ексчиновниці та її спільникам

Зала засідання суду у Миколаєві. Ілюстративне фото: МикВісті

У понеділок, 20 квітня, Вищий антикорупційний суд оголосив вирок колишній очільниці одного з департаментів Херсонської обласної військової адміністрації, а також власниці та керівнику приватної компанії.

Як повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, фігуранти справи незаконно заволоділи 7,7 мільйонами гривень бюджетних коштів, виділених на обстеження інфраструктури, зруйнованої внаслідок російської агресії.

За даними видання «Мост», йдеться про колишню директорку департаменту розвитку територій Херсонської ОВА Світлану Васіну, власницю компанії «Будівельні Технології Південь» Марину Балан та її керівника Валентина Балана.

Світлана Васіна. Фото: Суспільне

Суд призначив Світлані Васіній покарання у вигляді 7 років і 2 місяців позбавлення волі. Марина Балан отримала 7 років і 1 місяць ув’язнення, а Валентин Балан — 7 років тюрми. Також усіх засуджених позбавлено права обіймати посади, пов’язані з адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями, строком на два роки. Крім того, конфісковано все належне їм майно.

Зазначається. що у 2024 році Світлані Васіній повідомляли про підозру у завищенні вартості технічного обстеження об’єктів соціальної інфраструктури. Тоді її відпустили під заставу із зобов’язанням носити електронний браслет, який згодом зняли.

У жовтні 2024 року Херсонська ОВА подала цивільний позов про відшкодування 9,3 мільйони гривень збитків, завданих у межах цієї справи. У серпні 2025 року Васіну звільнили з посади в адміністрації.

Нагадаємо, що на Миколаївщині до суду передали справу підрядника, якого обвинувачують у привласненні бюджетних коштів під час реконструкції лікарні в Березнегуватому. Загальна сума збитків становить понад 4,9 мільйона гривень.

