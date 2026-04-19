 Обстріл Херсонщини 19 квітня: постраждали чотири людини, пошкоджені будинки

  • неділя

    19 квітня, 2026

  • 14.4°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 19 квітня , 2026 неділя

  • Миколаїв • 14.4° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росія обстріляла Херсонщину: постраждали чотири людини

Торгівельний центр у мікрорайоні Корабел в Херсоні. Фото: Ілюстраційне фото: Суспільне Херсон, Олександр Корняков

Російські війська вдень 18 квітня та вночі 19 квітня обстрілювали Херсонську область. Унаслідок атак постраждали чотири людини.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За даними ОВА, під авіаударами та артилерійськими обстрілами минулої доби опинилися Антонівка, Зеленівка, Інженерне, Комишани, Садове, Білозерка, Гончарне, Дніпровське, Кізомис, Новодмитрівка, Розлив, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Новотягинка, Понятівка, Токарівка, Берислав, Милове, Дудчани, Качкарівка, Саблуківка, Новорайськ, Кучерське, Хрещенівка, Монастирське, Золота Балка, Михайлівка, Тягинка, Бургунка, Львове, Ольгівка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по критичній і соціальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах. Унаслідок атак пошкоджено дві багатоповерхівки та вісім приватних будинків. Також понівечено газопровід, мопед і автомобіль.

Нагадаємо, у ніч на 19 квітня російські війська атакували Миколаївську область ударними дронами типу «Shahed-131/136». Зазначається що через бойову роботу сил та падіння уламків у Миколаївському районі виникла пожежа, а також зруйновано техніку на території об’єкта транспортної інфраструктури.

0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

