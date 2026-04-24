 «До останнього відтягували це рішення», — через обстріли «Нова пошта» закриває відділення в селі на Запоріжжі

«До останнього відтягували це рішення», — через обстріли «Нова пошта» закриває відділення в селі на Запоріжжі

«Нова пошта» закриває відділення в селі на Запоріжжі, фото з соцмереж компанії«Нова пошта» закриває відділення в селі на Запоріжжі, фото з соцмереж компанії

«Нова пошта» оголосила про закриття свого відділення в Комишувасі Запорізької області через постійні обстріли.

Про це повідомили в компанії.

«До останнього відтягували це рішення, але безпекова ситуація більше не дозволяє працювати: постійні обстріли, FPV-дрони та близькість до лінії фронту — це щоденний ризик для команди й клієнтів», — пояснили в «Новій пошті».

За даними компанії, щодня в комишуваське відділення приходили близько 100 людей, щоб отримати ліки, продукти, гуманітарну допомогу. Лише за березень через нього пройшло 10 000 посилок.

Працівники цього відділення — усі жителі прифронтового Запоріжжя, із самої Комишувахи та зі зруйнованих росіянами селищ поблизу — нині готуються до відкриття в одному із сусідніх населених пунктів.

За даними «Суспільного», нині життя в Комишувасі «триває від вибуху до вибуху». У селищі продовжують працювати місцевий ринок і магазини, селянам підвозять гуманітарну допомогу.

Місцева школа здебільшого працює «як заклад, у який з’їхалися всі служби та організації побуту населення — від лабораторії до адміністрації», зазначав начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Нагадаємо, через погіршення безпекової ситуації «Нова Пошта» закрила своє останнє відділення у Покровську.

Останні новини про: Нова пошта

Нова пошта тестує екзоскелети Hypershell на складах і в депо
Атаки по Одещині: знищені 110 посилок «Нової пошти» вартістю понад ₴2 млн
«Нова пошта» підвищує тарифи з 1 грудня: скільки коштуватимуть посилки

