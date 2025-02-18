«Ми остання компанія, яка його покидає»: «Нова Пошта» закриває останнє відділення у Покровську

«Нова Пошта» закриває останнє відділення у Покровську, фото з соцмереж Володимира Поперешнюка

Через погіршення безпекової ситуації «Нова Пошта» закриває своє останнє відділення у Покровську.

Про це повідомив співвласник компанії Володимир Поперешнюк.

«Відсьогодні у Покровську закриваємо останнє відділення Нової Пошти - №3. За останні два місяці воно перетворилося із поштового відділення на пункт незламності, а наші працівники там – стали опорою для людей, що лишалися у місті. І ці працівники – герої», – написав він.

Він нагадав, що до 2022 року у Покровську працювало десять відділень «Нової пошти»:

«У грудні минулого року ще залишалося два, де працювали 13 працівників. Допоки у січні ми не закрили одне з них. Людей евакуювали в безпечніші міста і вже влаштували на іншу роботу в нашій компанії. Лишилося останнє, Покровськ, третє. І троє працівників. Троє безстрашних відчайдухів».

Люди могли зігрітися, підʼєднатися до інтернету та зарядити телефони, фото з соцмереж Володимира Поперешнюка Люди могли зігрітися, підʼєднатися до інтернету та зарядити телефони, фото з соцмереж Володимира Поперешнюка Люди могли зігрітися, підʼєднатися до інтернету та зарядити телефони, фото з соцмереж Володимира Поперешнюка

Він додав, що вони планували закрити відділення ще у грудні, але працівники «благали не робити цього».

«Для покровчан ми залишалися останнім звʼязком з цивілізацією. Тому до останнього відтягували момент закриття, а наші працівники були готові працювати й далі. Але безпекові умови більше не дозволяють нам це робити. Дякую колегам за відданість. І хоробрість. Ми остання компанія, яка лишалася у Покровську. І ми остання компанія, яка його покидає. І перша, яка повернеться, коли стане безпечно», – резюмував Володимир Поперешнюк.

Мирні переговори

Раніше Дональд Трамп заявляв, що США ведуть конструктивні переговори щодо повномасштабної війни з Україною та Російською Федерацією. Зокрема він висловив сподівання щодо найскорішого досягнення домовленостей.

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Також він стверджував, що Вашингтон вже досяг певного прогресу в переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною.

Крім цього, Дональд Трамп вказав, що його адміністрація вже провела обговорення з Москвою, але не уточнив, хто брав участь у такому діалозі. Також Трамп під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським жодного разу не сказав, що Європі потрібне місце за столом переговорів щодо України.

Раніше Володимир Зеленський наголосив, що переговори між Сполученими Штатами та Росією про припинення війни без участі Києва становлять загрозу для всіх.

Також Володимир Зеленський зазначив, що готовий сісти за стіл переговорів з лідером Кремля Володимиром Путіним заради миру, незважаючи на своє вороже ставлення. Він також додав, що не бачить у Трампа готового мирного плану, але передав йому свою готовність до переговорів.

Однак президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий «виділити людей» для переговорів з Україною щодо припинення війни. Водночас він назвав будь-які такі перемовини «нелегітимними».

Нещодавно Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає юридично окуповані Росією території.