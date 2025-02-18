  • вівторок

    18 лютого, 2025

  • -5.1°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 18 лютого , 2025 вівторок

  • Миколаїв • -5.1° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«Ми остання компанія, яка його покидає»: «Нова Пошта» закриває останнє відділення у Покровську

«Нова Пошта» закриває останнє відділення у Покровську, фото з соцмереж Володимира Поперешнюка«Нова Пошта» закриває останнє відділення у Покровську, фото з соцмереж Володимира Поперешнюка

Через погіршення безпекової ситуації «Нова Пошта» закриває своє останнє відділення у Покровську.

Про це повідомив співвласник компанії Володимир Поперешнюк.

«Відсьогодні у Покровську закриваємо останнє відділення Нової Пошти - №3. За останні два місяці воно перетворилося із поштового відділення на пункт незламності, а наші працівники там – стали опорою для людей, що лишалися у місті. І ці працівники – герої», – написав він.

Він нагадав, що до 2022 року у Покровську працювало десять відділень «Нової пошти»:

«У грудні минулого року ще залишалося два, де працювали 13 працівників. Допоки у січні ми не закрили одне з них. Людей евакуювали в безпечніші міста і вже влаштували на іншу роботу в нашій компанії. Лишилося останнє, Покровськ, третє. І троє працівників. Троє безстрашних відчайдухів».

Люди могли зігрітися, підʼєднатися до інтернету та зарядити телефони, фото з соцмереж Володимира ПоперешнюкаЛюди могли зігрітися, підʼєднатися до інтернету та зарядити телефони, фото з соцмереж Володимира Поперешнюка
Люди могли зігрітися, підʼєднатися до інтернету та зарядити телефони, фото з соцмереж Володимира ПоперешнюкаЛюди могли зігрітися, підʼєднатися до інтернету та зарядити телефони, фото з соцмереж Володимира Поперешнюка
Люди могли зігрітися, підʼєднатися до інтернету та зарядити телефони, фото з соцмереж Володимира ПоперешнюкаЛюди могли зігрітися, підʼєднатися до інтернету та зарядити телефони, фото з соцмереж Володимира Поперешнюка

Він додав, що вони планували закрити відділення ще у грудні, але працівники «благали не робити цього».

«Для покровчан ми залишалися останнім звʼязком з цивілізацією. Тому до останнього відтягували момент закриття, а наші працівники були готові працювати й далі. Але безпекові умови більше не дозволяють нам це робити. Дякую колегам за відданість. І хоробрість. Ми остання компанія, яка лишалася у Покровську. І ми остання компанія, яка його покидає. І перша, яка повернеться, коли стане безпечно», – резюмував Володимир Поперешнюк.

Мирні переговори

Раніше Дональд Трамп заявляв, що США ведуть конструктивні переговори щодо повномасштабної війни з Україною та Російською Федерацією. Зокрема він висловив сподівання щодо найскорішого досягнення домовленостей.

Також він стверджував, що Вашингтон вже досяг певного прогресу в переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною.

Крім цього, Дональд Трамп вказав, що його адміністрація вже провела обговорення з Москвою, але не уточнив, хто брав участь у такому діалозі. Також Трамп під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським жодного разу не сказав, що Європі потрібне місце за столом переговорів щодо України.

Раніше Володимир Зеленський наголосив, що переговори між Сполученими Штатами та Росією про припинення війни без участі Києва становлять загрозу для всіх.

Також Володимир Зеленський зазначив, що готовий сісти за стіл переговорів з лідером Кремля Володимиром Путіним заради миру, незважаючи на своє вороже ставлення. Він також додав, що не бачить у Трампа готового мирного плану, але передав йому свою готовність до переговорів.

Однак президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий «виділити людей» для переговорів з Україною щодо припинення війни. Водночас він назвав будь-які такі перемовини «нелегітимними». 

Нещодавно Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає юридично окуповані Росією території.

 

 

Останні новини про: Нова пошта

«Нова пошта» попередила про технічний збій: що відомо
Українці отримують фейкові повідомлення про заборгованність перед «Новою поштою»
Військові можуть отримати посилки через «Нову пошту» за 1 гривню у прифронтових регіонах
Реклама

Читайте також:

новини

У прокуратурі розповіли, що за рік на Миколаївщині зросла кількість диверсій

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві втретє шукають підрядника для українізації напису на меморіалі десантників-ольшанців

Аліна Квітко
новини

На Миколаївщині не вистачає майже 1300 медиків — сімейних лікарів з них понад сто

Аліса Мелік-Адамян
новини

Ринок праці в Миколаївській області: шукачів роботи більше, ніж вакансій

Аліна Квітко
новини

У лікарнях Миколаївщини бракує 41 укриття, а частина існуючих готові лише частково

Світлана Іванченко

Останні новини про: Нова пошта

Військові можуть отримати посилки через «Нову пошту» за 1 гривню у прифронтових регіонах
Українці отримують фейкові повідомлення про заборгованність перед «Новою поштою»
«Нова пошта» попередила про технічний збій: що відомо

Продаж будівлі першої трамвайної підстанції у Миколаєві. Купувати місту чи ні?

У прокуратурі розповіли, що за рік на Миколаївщині зросла кількість диверсій

4 години тому

«Україна не визнає юридично окуповані Росією українські території. Наш Схід, наш Крим», – Зеленський

Головне сьогодні