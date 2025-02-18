«Україна не визнає юридично окуповані Росією українські території. Наш Схід, наш Крим», – Зеленський

Володимир Зеленський з Реджепом Таїпом Ердоганом. Фото: Офіс Президента України

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає юридично окуповані Росією території.

Про це він повідомив під час спільної пресконференції із Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, пишуть «МикВісті».

«Динаміка цієї війни дуже сильно пришвидшилась. І дипломатія пришвидшилась. Подобається нам це або ні, це факт. І тому гарантії безпеки ми повинні розуміти. Як би нам не було складно, або комусь хотілося, або ні, Україна не визнає юридично окуповані Росією українські території. Наш Схід, наш Крим і інші важливі для нас всі міста і села», – повідомив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у вівторок, 18 лютого, президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у Туреччині. Він вже відвідав посольство України та зустрівся з українською та кримськотатарською громадами.

Мирні переговори

Раніше Дональд Трамп заявляв, що США ведуть конструктивні переговори щодо повномасштабної війни з Україною та Російською Федерацією. Зокрема він висловив сподівання щодо найскорішого досягнення домовленостей.

Також він стверджував, що Вашингтон вже досяг певного прогресу в переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною.

Крім цього, Дональд Трамп вказав, що його адміністрація вже провела обговорення з Москвою, але не уточнив, хто брав участь у такому діалозі. Також Трамп під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським жодного разу не сказав, що Європі потрібне місце за столом переговорів щодо України.

Раніше Володимир Зеленський наголосив, що переговори між Сполученими Штатами та Росією про припинення війни без участі Києва становлять загрозу для всіх.

Також Володимир Зеленський зазначив, що готовий сісти за стіл переговорів з лідером Кремля Володимиром Путіним заради миру, незважаючи на своє вороже ставлення. Він також додав, що не бачить у Трампа готового мирного плану, але передав йому свою готовність до переговорів.

Однак президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий «виділити людей» для переговорів з Україною щодо припинення війни. Водночас він назвав будь-які такі перемовини «нелегітимними».