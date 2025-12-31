Атаки по Одещині: знищені 110 посилок «Нової пошти» вартістю понад ₴2 млн

Під час дронової атаки по Одещині постраждали посилки «Нової пошти». Фото: ДСНС

У ніч на 31 грудня під час масованої атаки російських дронів по Одеській області постраждали посилки «Нової пошти». Уламки одного з безпілотників упали на територію автодвору сортувального термінала компанії.

Як повідомили у пресслужбі компанії, через удар загорівся причіп вантажівки з 110 посилками загальною вартістю 2,3 мільйона гривень.

У компанії наголосили, що клієнтам компенсують втрату посилок.

«Всі вони знищені. Нова пошта компенсує втрату відправлень. Ми вже зв’язуємось з клієнтами щодо відшкодування», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час атаки працівники термінала перебували в укритті, ніхто не постраждав.

Раніше повідомлялось, що вночі 31 грудня російські війська атакували ударними безпілотниками Одесу та область. Внаслідок обстрілу частина Одеси залишилася без світла, води та тепла. Поранення дістали шестеро людей, серед них — троє дітей.