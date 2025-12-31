 Обстріл Одеси 31 грудня

Вночі росіяни вдарили по багатоповерхівках та енергетиці Одеси: поранені діти, місто без світла та тепла

Наслідки обстрілу Одеси 31 грудня 2025 року. Фото: Одеська МВАНаслідки обстрілу Одеси 31 грудня 2025 року. Фото: Одеська МВА

Вночі 31 грудня російські війська атакували ударними безпілотниками Одесу та область. Внаслідок обстрілу частина Одеси залишилася без світла, води та тепла. Поранення дістали шестеро людей, серед них — троє дітей.

За інформацією керівника Одеської МВА Сергія Лисака, росіяни знову били по цивільних і енергетичних обʼєктах регіону. В одному з населених пунктів області через атаку загорілися склади логістичної компанії.

Також було влучання безпілотників у багатоповерхові житлові будинки в двох районах Одеси. В одному з будинків загорілись квартири, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

Зранку стало відомо, що кількість постраждалих зросла до шести людей. Серед них — 7-місячне немовля, 14-річний хлопець та 8-річна дівчинка, які перебувають у стані середньої тяжкості. 42-річний чоловік зазнав важких поранень. Усіх постраждалих госпіталізували.

Через пошкодження інфраструктури в частині міста досі відсутнє електропостачання. На окремих об’єктах критичної інфраструктури тривають відновлювальні роботи, через що деякі мешканці тимчасово залишаються без води та тепла.

Наслідки обстрілу Одеси 31 грудня 2025 року. Фото: Одеська МВАНаслідки обстрілу Одеси 31 грудня 2025 року. Фото: Одеська МВА
Наслідки обстрілу Одеси 31 грудня 2025 року. Фото: Одеська МВАНаслідки обстрілу Одеси 31 грудня 2025 року. Фото: Одеська МВА

Слід зазначити, що Одеська область залишається одним із регіонів із найскладнішою ситуацією з забезпеченням та захистом енергетики. Російська армія намагається точково виводити з ладу об’єкти електропостачання в області, створюючи локальні зони блекаутів. І такий сценарій може повторитися й в інших частинах України.

За словами співзасновника Інституту енергетичних стратегій Юрія Корольчука, додатковим чинником вразливості Одещини є портова інфраструктура, яка потребує безперебійного електропостачання. Від її роботи залежить експорт і функціонування критично важливих об’єктів, що створює додаткове навантаження на енергосистему Одещини та підвищує її чутливість до атак.

