Водоканал повторно оголосив тендер на ямковий ремонт доріг у Миколаєві за ₴19,2 млн
13:41, 24 квітня, 2026
-
Комунальне підприємство Миколаївводоканал вдруге оголосило тендер на ямковий ремонт доріг і тротуарів у місцях, де раніше проводили аварійні та планові роботи на інженерних мережах.
Закупівлю оприлюднили в системі ProZorro, повідомляють «МикВісті». Очікувана вартість робіт становить 19,2 мільйона гривень, а завершити їх підрядник має до 31 липня 2026 року.
Попередня спроба провести тендер виявилася невдалою. Участь брали ТОВ «Прогрес-92» та приватне підприємство «Миколаївмагістраль», однак обидва учасники відмовилися підписувати договір або укладати його відповідно до вимог тендерної документації. Крім того, вони не надали гарантії виконання договору, якщо така вимагалася. У результаті закупівлю скасували.
Наразі прийом пропозицій на новий тендер триватиме до 28 квітня. Згідно з умовами, підрядник має виконати ремонт проїжджої частини, внутрішньоквартальних проїздів і тротуарів після розриттів, пов’язаних із відновленням водопровідних та каналізаційних мереж.
Нагадаємо, що у Миколаєві на вулиці Севастопольській, 47, кілька років повторюється ситуація: з люка починає текти вода, виток ліквідують, заново асфальтують ділянку. Але через деякий час знову є виток води, і все повторюється. Жителі просять відремонтувати водомережу, щоб аварій більше не було, та відновити асфальт.
Також нагадаємо, працівники комунального підприємства «Миколаївводоканал» виступили проти нового керівництва підприємства та Наглядової ради, звинувативши їх у непрофесіоналізмі та підготовці об’єкта до приватизації.
У наглядовій раді «Миколаївводоканалу» спільно з директором Геннадієм Ізюмовим заявили, що підприємство перебуває у критичному фінансовому стані, що є наслідком тривалої управлінської кризи, неефективного менеджменту та системних проблем у роботі підприємства.
Як відомо, що під час зустрічі працівників водоканалу з новим генеральним директором Геннадієм Ізюмовим 15 квітня була піднята тема звільнення технічного директора Василя Тельпіса. Аудіозапис цієї розмови є в розпорядженні редакції «МикВісті».
Під час зустрічі працівники заявили, що звільнення Тельпіса стало для них несподіванкою, оскільки він працював на водоканалі з 1980-х років та після смерті Бориса Дуденка виконував обов’язки керівника.
Геннадій Ізюмов на зустрічі запевнив, що рішення про звільнення не ухвалював. За його словами, Тельпіса звільнила Наглядова рада.
Однак після цього у наглядовій раді МКП «Миколаївводоканал» заявили, що не ухвалювали рішення про звільнення технічного директора підприємства Василя Тельпіса, як про це раніше повідомив новий гендиректор Геннадій Ізюмов.
