У центрі Миколаєва знесли сквер через аварію на трубі: водоканал обіцяє все відновити

Земельні роботи, які проводились у сквері для ліквідації аварії на комунікаціях водоканалу. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві комунальникам довелося розібрати сквер, який облаштували переможці грантового проєкту від Bloomberg Philantropies — студенти Миколаївського будівельного фахового коледжу КНУБА.

Ще у грудні 2024 року повідомлялось, що студенти разом з головним архітектором Миколаєва Євгеном Поляковим реалізували проєкт з благоустрою скверу на вулиці Інженерній у Миколаєві, але наразі на цій ділянці проводяться земельні роботи, повідомляє кореспондент «МикВісті».

Виявилось, що новий сквер, створений на грант від фундації колишнього мера Нью-Йорку Майкла Блумберґа, розмістили на комунікаціях водоканалу і через прорив на трубі довелося його тимчасово демонтувати.

Публікація Миколаївського будівельного фахового коледжу КНУБА щодо облаштування студентами скверу. Скриншот: МикВісті

— На трубі діаметром 400 мм стався прорив. Це чавунна труба, такі труби можуть тріснути без попередження. Такі ситуації бувають… Щобільше, іноді трапляється, що за документами покладено чавун, а потім виявляється, що 30 років тому хтось зробив сталеву вставку, — розповів керівник «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко.

Роботи з благоустрою для молодіжного проєкту виконувало комунальне підприємство «Пілот». Департамент містобудування та архітектури Миколаївської міської ради вказує, що мета проєкту — заохотити миколаївців до більш ощадливого та свідомого використання ресурсів.

Сквер у центрі Миколаєва ,облаштований в рамках міжнародного проєкту. Фото: Миколаївський будівельний фаховий коледж КНУБА Земельні роботи у сквері, які проводили комунальники для ліквідації аварії на комунікаціях водоканалу. Фото: МикВісті

— Проєктом передбачається створення заходів, які мають зробити підхід містян до використання ресурсів більш раціональним. Реалізація цих ініціатив сприяє не тільки покращенню візуального та екологічного стану міста, а й змінам у сприйнятті людей та відношенні до середовища, що оточує їх, спонукатиме замислюватись про майбутнє міста, — пояснюють на сторінці Департаменту у Facebook.

У Миколаївводоканалі повідомили, що сквер буде відновлення протягом місяця

— Плитку тимчасово зняло КП «Пілот», вона зберігається у них. Думаю, що протягом місяця ми все відновимо: лавки, плитку, усе буде, як було. Відновимо, все буде добре, — сказав Борис Дуденко.

Сквер у центрі Миколаєва, облаштований в рамках міжнародного проєкту. Фото: Миколаївський будівельний фаховий коледж КНУБА

Земельні роботи у сквері, які проводили комунальники для ліквідації аварії на комунікаціях водоканалу. Фото: МикВісті Земельні роботи у сквері, які проводили комунальники для ліквідації аварії на комунікаціях водоканалу. Фото: МикВісті

Загалом у рамках цієї програми Миколаїв отримав 50 тисяч доларів США для розподілу мінігрантів на фінансування кліматичних ініціатив під керівництвом молоді. Окрім даного скверу, студенти облаштували ще 8 аналогічних локацій.

Технічну роботу з благоустрою, озелененню, заміні лавок та урн проводили комунальні підприємства Миколаївської міської ради, такі як «Миколаївські парки» та «Пілот».

У квітні 2024 року стало відомо, що Миколаїв потрапив до списку 100 міст, які отримають фінансування від Bloomberg Philanthropies Youth Climate Action Fund для реалізації проєктів, спрямованих на розв'язання кліматичних проблем.

Як розповідав головний архітектор Євген Поляков, основною вимогою в роботі над проєктами — залучення активної студентської молоді, яка генеруватиме ідеї для нових цікавих міських локацій. При цьому з наданої суми близько 10 тисяч доларів виділили на навчання та підвищення кваліфікації студентів.

