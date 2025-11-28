«Миколаївводоканал» шукає підрядника для будівництва водопроводу у селищі Горького за ₴10,8 млн

У Миколаєві за понад ₴10 мільйонів планують побудувати нову мережу водопроводу у селищі Горького. Фото: ілюстративне

У Миколаєві планують збудувати новий водопровід для селища Горького — КП «Миколаївводоканал» оголосило тендер на роботи вартістю 10,8 мільйона гривень.

Йдеться про прокладання нової мережі на вулицях Дмитра Яворницького, Буревісників, Соколина з підключенням на провулку Сонячний.

Проєкт передбачає демонтаж ділянки дорожнього покриття, виконання земляних робіт, прокладання трубопроводу, дезінфекцію та промивання нових труб, облаштування залізобетонних колодязів, гідроізоляцію, встановлення засувок, гідрантів і фланців, а також відновлення покриття та благоустрій ділянки.

У пресслужбі «Миколаївводоканалу» в коментарі «МикВісті» пояснили, що заплановане будівництво має замінити старий водогін, який працює понад 50 років і вже вичерпав свій ресурс. За цей час район навколо залізничного вокзалу та селища Горького розрісся, з’явилися нові житлові будинки й підприємства, а навантаження на мережу зросло.

— Ми плануємо фактично оновити вже існуючу мережу водопроводу. Ця система водопостачання була побудована понад 50 років назад. І всі ці роки старий, зношений аварійний водовід забезпечував водопостачання. Але термін експлуатації завершився, почастішали аварії і постало питання про відновлення цього водопроводу, — розповіли в водоканалі.

Старий трубопровід проходить територіями підприємств і під житловими будинками, що унеможливлює його заміну без значних незручностей для людей. Тому нову магістраль вирішили перенести на сусідні вулиці.

— Після завершення будівництва всі споживачі — і підприємства, і приватні будинки — будуть перепідключені. Якість водопостачання для цього мікрорайону суттєво покращиться, — пояснюють у МКП.

Нагадаємо, що 7 жовтня Миколаїв під’єднали до нового водогону, який забезпечує місто водою. Як повідомляв мер Олександр Сєнкевич, водогін уже працює в системі «Миколаївводоканалу», а на очисних спорудах оновили фільтрацію — наразі замінено 4 з 8 фільтрів, ще 4 планують зробити найближчим часом. Мер також наголосив, що після запуску нового водогону у місті триває промивка мереж, тому на вулицях можна побачити відкриті пожежні гідранти — це запланована робота, а не аварії.

Нині до кінця року у Миколаєві планують побудувати додаткові очисні споруди, які мають суттєво підвищити якість води. Їхнє фінансування передбачено з державного бюджету.