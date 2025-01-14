Висадили кущі та встановили лавки: студенти оновили сквер у Миколаєві

Депутат Миколаївської міської ради від партії «Пропозиція» Дмитро Січко показав як оновили сквер. Фото: Facebook сторінка депутата

У Миколаєві студенти Миколаївського будівельного фахового коледжу завершили благоустрій скверу на перехресті вулиць Колодязна та 3-я Слобідська. Загальна вартість благоустрою скверу склала 136 тисяч гривень.

Як повідомив у коментарі «МикВісті» директор комунальної установи «Агенція розвитку Миколаєва» Віктор Сікаленко проєкт було реалізовано завдяки гранту від Bloomberg Philanthropies Youth Climate Action Fund.

У межах проєкту була проведена підготовка території: вирівняно ґрунт, обрізано кущі та гілки дерев, висаджено 100 саджанців лаванди та 25 рослин проса. Окрім цього, старі лавки та урни були замінені на нові.

«Цей проєкт як і інші 9 реалізовуються за донорські кошти по Bloomberg. Це був конкурс між студентів будівельного коледжу, кожен презентував свою ідею і отримав фінансування від 4 до 5 тисяч доларів. Проєкти мали дві складові: м’яку — навчання або проведення заходів щодо зміни клімату, та тверду — виконання робіт із благоустрою», — розповів Віктор Сікаленко.

Він додав, що проєкти студентів реалізовувалися в партнерстві з громадськими організаціями.

Депутат Миколаївської міської ради від партії «Пропозиція» Дмитро Січко показав як оновили сквер. Фото: Facebook сторінка депутата

Депутат Миколаївської міської ради від партії «Пропозиція» Дмитро Січко показав як оновили сквер. Фото: Facebook сторінка депутата

Що відомо про співпрацю між Bloomberg Philanthropies та Миколаєвом?

У квітні 2024 року стало відомо, що Миколаїв потрапив до списку 100 міст, які отримають фінансування від Bloomberg Philanthropies Youth Climate Action Fund для реалізації проєктів, спрямованих на вирішення кліматичних проблем.

Як розповідав головний архітектор Євген Поляков, основною вимогою в роботі над проєктами — залучення активної студентської молоді, яка генеруватиме ідеї для нових цікавих міських локацій. При цьому з наданої суми близько 10 тисяч доларів виділили на навчання та підвищення кваліфікації студентів.

Нещодавно у Миколаєві встановили мобільні сервіси для велосипедистів біля Манганаріївського скверу та Обласного палацу культури.