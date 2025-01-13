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У Миколаєві встановили мобільні сервіси для велосипедистів

У Миколаєві встановили мобільні сервіси для велосипедистів біля Манганаріївського скверу та Обласного палацу культури.

Як повідомляє «Агенція розвитку Миколаєва», проєкт реалізовано за підтримки Bloomberg Philanthropies Youth Climate Action Fund.

«Що це означає для нашого міста? Комфорт і зручність для всіх велосипедистів, незалежно від досвіду. Зменшення автомобільних викидів і поліпшення якості повітря. Популяризацію активного та екологічного способу життя. На цьому ми не зупиняємося — у планах розробка нових веломаршрутів, які зроблять пересування ще зручнішим і безпечнішим для всіх мешканців», — додали у пресслужбі.

У Миколаєві встановили мобільні сервіси для велосипедистів, фото: «Агенція розвитку Миколаєва»У Миколаєві встановили мобільні сервіси для велосипедистів, фото: «Агенція розвитку Миколаєва»
У Миколаєві встановили мобільні сервіси для велосипедистів, фото: «Агенція розвитку Миколаєва»У Миколаєві встановили мобільні сервіси для велосипедистів, фото: «Агенція розвитку Миколаєва»
У Миколаєві встановили мобільні сервіси для велосипедистів, фото: «Агенція розвитку Миколаєва»У Миколаєві встановили мобільні сервіси для велосипедистів, фото: «Агенція розвитку Миколаєва»

Що відомо про співпрацю між Bloomberg Philanthropies та Миколаєвом?

У квітні 2024 року стало відомо, що Миколаїв потрапив до списку 100 міст, які отримають фінансування від Bloomberg Philanthropies Youth Climate Action Fund для реалізації проєктів, спрямованих на вирішення кліматичних проблем.

Як розповідав головний архітектор Євген Поляков, основною вимогою в роботі над проєктами — залучення активної студентської молоді, яка генеруватиме ідеї для нових цікавих міських локацій. При цьому з наданої суми близько 10 тисяч доларів виділили на навчання та підвищення кваліфікації студентів. 

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