В Ізраїль прибуло судно з краденим українським зерном: Зеленський анонсував санкції

Україна хоче покарати перевізників і покупців викраденого зерна.

Україна готує новий санкційний пакет проти осіб і компаній, причетних до вивезення та продажу викраденого українського зерна.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, санкції стосуватимуться як перевізників, так і тих, хто заробляє на цих схемах. Обмеження планують узгодити з європейськими партнерами, щоб включити відповідні компанії до санкційних списків ЄС.

— Придбання вкраденого в усіх нормальних країнах є діянням, яке тягне за собою юридичну відповідальність. Це стосується, зокрема, і вкраденого Росією зерна. Ще одне судно з таким зерном прибуло в порт Ізраїлю та готується до розвантаження. Це не є і не може бути чистим бізнесом. Влада Ізраїлю не може не знати, які судна та з яким вантажем прибувають у порти країни, — заявив Володимир Зеленський.

Президент додав, що доручив Міністерству закордонних справ поінформувати міжнародних партнерів про цю ситуацію.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що у 2025 році Росія викрала близько 2 мільйонів тонн українського зерна та продала його в Африці, Азії, на Близькому Сході та в Європі.