В Ізраїль прибуло судно з краденим українським зерном: Зеленський анонсував санкції
- Марія Хаміцевич
15:50, 28 квітня, 2026
Україна готує новий санкційний пакет проти осіб і компаній, причетних до вивезення та продажу викраденого українського зерна.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
За його словами, санкції стосуватимуться як перевізників, так і тих, хто заробляє на цих схемах. Обмеження планують узгодити з європейськими партнерами, щоб включити відповідні компанії до санкційних списків ЄС.
— Придбання вкраденого в усіх нормальних країнах є діянням, яке тягне за собою юридичну відповідальність. Це стосується, зокрема, і вкраденого Росією зерна. Ще одне судно з таким зерном прибуло в порт Ізраїлю та готується до розвантаження. Це не є і не може бути чистим бізнесом. Влада Ізраїлю не може не знати, які судна та з яким вантажем прибувають у порти країни, — заявив Володимир Зеленський.
Президент додав, що доручив Міністерству закордонних справ поінформувати міжнародних партнерів про цю ситуацію.
Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що у 2025 році Росія викрала близько 2 мільйонів тонн українського зерна та продала його в Африці, Азії, на Близькому Сході та в Європі.
