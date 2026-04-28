У ЄС готують 21-й пакет санкцій проти РФ: обіцяють жорсткі обмеження в енергетиці

Маргус Цахкна заявив, що нові санкції проти Росії можуть вдарити по енергетиці. Фото: Estonian Foreign Ministry, Flickr

Європейський Союз уже працює над 21-м пакетом санкцій проти Росії, який може бути жорсткішим, зокрема щодо енергетики.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, повідомляє ERR.

За його словами, одним із ключових викликів для ЄС залишається питання розширення, яке блокує Угорщина.

«На мою думку, варто використовувати саме цей початковий етап, коли Мадяр вступить на посаду і прийде на перші переговори, щоб отримати «максимальний пакет» до червневого саміту», — сказав Маргус Цахкна.

Міністр наголосив, що для Європи Україна є не лише об’єктом підтримки, а й важливим фактором безпеки.

«Членство в ЄС і розширення в цьому сенсі є вкрай важливими — і, звичайно, це стосується і Молдови, яка зараз виявилася заручницею гальмування процесу розширення щодо України», — додав він.

Маргус Цахкна підкреслив, що Україна є «гарантом миру» для Європи, тому її інтеграція до ЄС має стратегічне значення.

Нагадаємо, що Європейський Союз вже затвердив 20-й пакет санкцій проти Росії — найбільший за останні два роки. Обмеження спрямовані на ключові сфери, які забезпечують ведення війни проти України, й охоплюють енергетику, фінанси, оборонну промисловість та логістику.