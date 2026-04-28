У Миколаєві після атаки дронів поранено чоловіка: пошкоджені багатоповерхівки та авто

Минулої доби, 27 квітня, Миколаїв і область атакували російські дрони. У місті поранило чоловіка, також пошкодило будинки та автомобіль.

Як повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації, після атаки «Шахеда» до лікарні звернувся 60-річний чоловік. У нього легкі поранення, лікуватиметься вдома.

Також у кількох багатоповерхівках вибило вікна у трьох квартирах. Пошкоджений і автомобіль.

У Миколаївському районі FPV-дрон ударив по Очаківській громаді. Люди не постраждали.

Крім цього, за минулу добу в Миколаївській області збили сім ударних БпЛА «Shahed 131/136».

Нагадаємо, що протягом доби у Миколаївський район російські війська 11 разів атакували FPV-дронами Очаківську та Галицинівську громади. Внаслідок одного з обстрілів у селі Лупареве поранення отримала 74-річна жінка. Їй надали медичну допомогу на місці, від госпіталізації вона відмовилася.