У Миколаєві після атаки дронів поранено чоловіка: пошкоджені багатоповерхівки та авто
- Марія Хаміцевич
8:00, 28 квітня, 2026
Минулої доби, 27 квітня, Миколаїв і область атакували російські дрони. У місті поранило чоловіка, також пошкодило будинки та автомобіль.
Як повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації, після атаки «Шахеда» до лікарні звернувся 60-річний чоловік. У нього легкі поранення, лікуватиметься вдома.
Також у кількох багатоповерхівках вибило вікна у трьох квартирах. Пошкоджений і автомобіль.
У Миколаївському районі FPV-дрон ударив по Очаківській громаді. Люди не постраждали.
Крім цього, за минулу добу в Миколаївській області збили сім ударних БпЛА «Shahed 131/136».
Нагадаємо, що протягом доби у Миколаївський район російські війська 11 разів атакували FPV-дронами Очаківську та Галицинівську громади. Внаслідок одного з обстрілів у селі Лупареве поранення отримала 74-річна жінка. Їй надали медичну допомогу на місці, від госпіталізації вона відмовилася.
