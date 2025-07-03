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Харлан отримала звання найвидатнішої атлетки України всіх часів

Харлан визнали найвидатнішою українською спортсменкою. Фото: НОКХарлан визнали найвидатнішою українською спортсменкою. Фото: НОК

У Києві відбулася церемонія нагородження Ukraine Best Athletes / Ukraine Sport Media Award, організована Асоціацією спортивних журналістів України.

Про це повідомляє НОК України та олімпійська команда.

Одну з головних відзнак — звання «Найвидатніша атлетка України всіх часів» — отримала фехтувальниця з Миколаєва Ольга Харлан. Нагороду їй вручив президент Національного олімпійського комітету України, Олімпійський чемпіон Вадим Гутцайт.

— Я пам’ятаю тебе дівчинкою, якій 14 років, і зараз дивлюсь на тебе — дорослу жінку, яка отримує нагороду «Найвидатніша атлетка України всіх часів». Я дуже радий, що ти є, і дуже радий, що ми всі можемо радіти твоїм перемогам, — сказав Вадим Гутцайт під час вручення.

Під час церемонії також нагородили найкращих спортсменів і представників спортивних медіа за підсумками 2024 року.

Харлан визнали найвидатнішою українською спортсменкою. Фото: НОКХарлан визнали найвидатнішою українською спортсменкою. Фото: НОК
Харлан визнали найвидатнішою українською спортсменкою. Фото: НОКХарлан визнали найвидатнішою українською спортсменкою. Фото: НОК
Харлан визнали найвидатнішою українською спортсменкою. Фото: НОКХарлан визнали найвидатнішою українською спортсменкою. Фото: НОК

Нагадаємо, що Ольга Харлан також отримала спеціальну відзнаку Національного олімпійського комітету України «Спортивний символ єдності». Крім того, під час церемонії Ользі Харлан вручили іменну керамічну статуетку, що символізує перемогу й незламний дух.

Крім цього нещодавно Ольга Харлан заявила, що готується повернутися на доріжку. Хоча вона не виступить на чемпіонаті світу з фехтування, який відбудеться в липні 2025 року в Тбілісі. Причина — затримка з поверненням до повноцінних тренувань після Ігор у Парижі.

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