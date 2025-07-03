Харлан отримала звання найвидатнішої атлетки України всіх часів
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- Марія Хаміцевич
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12:00, 03 липня, 2025
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У Києві відбулася церемонія нагородження Ukraine Best Athletes / Ukraine Sport Media Award, організована Асоціацією спортивних журналістів України.
Про це повідомляє НОК України та олімпійська команда.
Одну з головних відзнак — звання «Найвидатніша атлетка України всіх часів» — отримала фехтувальниця з Миколаєва Ольга Харлан. Нагороду їй вручив президент Національного олімпійського комітету України, Олімпійський чемпіон Вадим Гутцайт.
— Я пам’ятаю тебе дівчинкою, якій 14 років, і зараз дивлюсь на тебе — дорослу жінку, яка отримує нагороду «Найвидатніша атлетка України всіх часів». Я дуже радий, що ти є, і дуже радий, що ми всі можемо радіти твоїм перемогам, — сказав Вадим Гутцайт під час вручення.
Під час церемонії також нагородили найкращих спортсменів і представників спортивних медіа за підсумками 2024 року.
Нагадаємо, що Ольга Харлан також отримала спеціальну відзнаку Національного олімпійського комітету України «Спортивний символ єдності». Крім того, під час церемонії Ользі Харлан вручили іменну керамічну статуетку, що символізує перемогу й незламний дух.
Крім цього нещодавно Ольга Харлан заявила, що готується повернутися на доріжку. Хоча вона не виступить на чемпіонаті світу з фехтування, який відбудеться в липні 2025 року в Тбілісі. Причина — затримка з поверненням до повноцінних тренувань після Ігор у Парижі.
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