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«Потрібно відновити форму»: Харлан готується повернутися на доріжку

Ольга Харлан. Фото: «МикВісті»Ольга Харлан. Фото: «МикВісті»

Миколаївська шабліста, шестиразова призерка Олімпійських ігор та рекордсменка України за кількістю нагород Ольга Харлан не виступить на чемпіонаті світу з фехтування, який відбудеться в липні 2025 року в Тбілісі. Причина — затримка з поверненням до повноцінних тренувань після Ігор у Парижі.

Про це вона розповіла у коментарі Асоціації спортивних журналістів України.

Ольга Харлан здобула на Олімпіаді-2024 «бронзу» в особистих змаганнях і «золото» в командній шаблі, ставши найтитулованішою олімпійкою в історії України — у неї шість медалей, на одну більше, ніж у Яни Клочкової. Згодом Ольга Харлан привезла медалі до рідного Миколаєва, де зустрілася з шанувальниками.

Після виступу в Парижі Ольга Харлан взяла паузу і зосередилася на відновленні. Вона з’являлася на турнірах лише епізодично, а також пробувала себе в ролі тренерки жіночої збірної України.

— Готуюся повернутися на доріжку. У моєму випадку це займає два-три, а то й чотири місяці. Потрібно ретельно підготувати тіло, щоб вийти на хороший рівень. Не хочу повертатися без форми, — сказала фехтувальниця.

Федерація фехтування України підтвердила, що Ольга Харлан бере паузу на цей сезон. Її повноцінне повернення очікується на Кубку світу в Орані (Алжир) у листопаді 2025 року.

Нагадаємо, що Ольга Харлан отримала спеціальну відзнаку Національного олімпійського комітету України «Спортивний символ єдності». Крім того, під час церемонії Ользі Харлан вручили іменну керамічну статуетку, що символізує перемогу й незламний дух.

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