  14 квітня , 2026

Миколаївські фехтувальники вибороли 11 нагород молодіжного чемпіонату України-2026

Спортсмени з Миколаєва здобули 11 нагород на молодіжному чемпіонаті України-2026 з фехтування.

Як повідомили у мерії, змагання проходили упродовж березня–квітня у Львові та Києві. У чемпіонаті у трьох видах зброї взяли участь 372 спортсмени та спортсменки з різних регіонів країни.

Миколаївські фехтувальники вибороли нагороди молодіжного чемпіонату України-2026. Фото: Федерація фехтування України

Миколаївські фехтувальники продемонстрували високі результати, виборовши чемпіонські титули одразу у чотирьох дисциплінах.

Триразовою чемпіонкою України U-23 стала шаблістка Олександра Бондар, яка раніше вже здобувала золото у 2023 та 2024 роках. Вперше переможцями молодіжного чемпіонату стали шабліст Данііл Скороход і рапіристка Анастасія Єрофєєнко.

Також чемпіонське звання виборола команда шаблісток Миколаєва у складі: Олександра Бондар, Дар’я Гусаренко, Вікторія Коротченко та Анастасія Швець.

Крім золотих медалей, миколаївські спортсмени здобули низку призових місць:

Срібні нагороди:

  • Вікторія Коротченко (шабля);
  • Максим Коржовой (рапіра);
  • команда «Миколаїв-1» (рапіра): Єлізар Дирда, Микита Асташов, Максим Коржовой, Єгор Тимофійшин.

Бронзові нагороди:

  • Микита Асташов (рапіра);
  • команда «Миколаїв-1» (шабля): Олексій Долгоаршинних, Олександр Лях, Євген Олейников, Данііл Скороход;
  • команда «Миколаїв-1» (рапіра): Дар’я Гусаренко, Кіра Пронь, Мілана Степовик, Анастасія Єрофєєнко;
  • команда «Миколаїв-2» (рапіра): Михайло Гурін, Богдан Завальний, Кирило Калачов, Артем Коржовой-Лернер.

За підсумками командних виступів Миколаїв посів друге місце у загальному заліку чемпіонату.

Нагадаємо, що миколаївські спортсмени успішно виступили на чемпіонаті України з фехтування на рапірі серед молоді до 23 років, здобувши нагороди всіх ґатунків.

