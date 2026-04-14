Миколаївські фехтувальники вибороли 11 нагород молодіжного чемпіонату України-2026
- Світлана Іванченко
18:44, 14 квітня, 2026
Спортсмени з Миколаєва здобули 11 нагород на молодіжному чемпіонаті України-2026 з фехтування.
Як повідомили у мерії, змагання проходили упродовж березня–квітня у Львові та Києві. У чемпіонаті у трьох видах зброї взяли участь 372 спортсмени та спортсменки з різних регіонів країни.
Миколаївські фехтувальники продемонстрували високі результати, виборовши чемпіонські титули одразу у чотирьох дисциплінах.
Триразовою чемпіонкою України U-23 стала шаблістка Олександра Бондар, яка раніше вже здобувала золото у 2023 та 2024 роках. Вперше переможцями молодіжного чемпіонату стали шабліст Данііл Скороход і рапіристка Анастасія Єрофєєнко.
Також чемпіонське звання виборола команда шаблісток Миколаєва у складі: Олександра Бондар, Дар’я Гусаренко, Вікторія Коротченко та Анастасія Швець.
Крім золотих медалей, миколаївські спортсмени здобули низку призових місць:
Срібні нагороди:
- Вікторія Коротченко (шабля);
- Максим Коржовой (рапіра);
- команда «Миколаїв-1» (рапіра): Єлізар Дирда, Микита Асташов, Максим Коржовой, Єгор Тимофійшин.
Бронзові нагороди:
- Микита Асташов (рапіра);
- команда «Миколаїв-1» (шабля): Олексій Долгоаршинних, Олександр Лях, Євген Олейников, Данііл Скороход;
- команда «Миколаїв-1» (рапіра): Дар’я Гусаренко, Кіра Пронь, Мілана Степовик, Анастасія Єрофєєнко;
- команда «Миколаїв-2» (рапіра): Михайло Гурін, Богдан Завальний, Кирило Калачов, Артем Коржовой-Лернер.
За підсумками командних виступів Миколаїв посів друге місце у загальному заліку чемпіонату.
Нагадаємо, що миколаївські спортсмени успішно виступили на чемпіонаті України з фехтування на рапірі серед молоді до 23 років, здобувши нагороди всіх ґатунків.
