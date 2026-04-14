 На Вознесенщині затримали чоловіка за зберігання гранат та боєприпасів

Гранати та пороховий заряд: на Вознесенщині затримали чоловіка за незаконне зберігання піротехніки

Вилучені піротехнічні вироби: фото Миколаївської обласної прокуратури

На Вознесенщині правоохоронці затримали місцевого мешканця за незаконну купівлю та зберігання вибухових пристроїв.

Як повідомляє Миколаївська обласна прокуратура, під час санкціонованого обшуку вдома у фігуранта поліцейські вилучили корпус гранати РГД-5, запал ручної гранати типу УЗРГМ та 2 піротехнічних вироба типу «ПІРО-5», піротехніку зі слідами втручання та пороховий заряд до артилерійського снаряду 155 калібру.

Чоловіку вже повідомлено про підозру за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України (передбачає кримінальну відповідальність за зберігання, бойових припасів, вибухових речовин або пристроїв без дозволу.) Стаття передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Наразі досудове розслідування триває, а вилучені предмети направлені на відповідні експертизи для підтвердження їхньої бойової здатності.

Нагадаємо про випадок у Миколаєві, де чоловік кинув вибухівку у двір багатоповерхівки. За даними поліції, це сталося через конфлікт із співмешканкою. Внаслідок вибуху поранення отримала їхня сусідка.

