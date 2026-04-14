Гранати та пороховий заряд: на Вознесенщині затримали чоловіка за незаконне зберігання піротехніки
- Таміла Ксьонжик
18:19, 14 квітня, 2026
На Вознесенщині правоохоронці затримали місцевого мешканця за незаконну купівлю та зберігання вибухових пристроїв.
Як повідомляє Миколаївська обласна прокуратура, під час санкціонованого обшуку вдома у фігуранта поліцейські вилучили корпус гранати РГД-5, запал ручної гранати типу УЗРГМ та 2 піротехнічних вироба типу «ПІРО-5», піротехніку зі слідами втручання та пороховий заряд до артилерійського снаряду 155 калібру.
Чоловіку вже повідомлено про підозру за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України (передбачає кримінальну відповідальність за зберігання, бойових припасів, вибухових речовин або пристроїв без дозволу.) Стаття передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.
Наразі досудове розслідування триває, а вилучені предмети направлені на відповідні експертизи для підтвердження їхньої бойової здатності.
Нагадаємо про випадок у Миколаєві, де чоловік кинув вибухівку у двір багатоповерхівки. За даними поліції, це сталося через конфлікт із співмешканкою. Внаслідок вибуху поранення отримала їхня сусідка.
