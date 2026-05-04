 Оновлення трамвайної зупинки 'Зоопарк' у Миколаєві після скарги мешканки

У Миколаєві переобладнали трамвайну зупинку «Зоопарк», зберігши її художнє оформлення

У Миколаєві оновили трамвайну зупинку «Зоопарк» після звернення містян щодо її незручності для пасажирів.

Про це свідчать повідомлення у «Контакт-центрі» при Миколаївській міській раді.

Мешканка міста Тетяна Красова звернула увагу на проблему після ремонту тротуару біля трамвайної зупинки «Зоопарк» по вулиці Ігоря Бедзая у напрямку ринку «Колос». За її словами, після укладання нової плитки рівень тротуару піднявся, через що лавки виявилися занадто низькими та незручними, особливо для людей похилого віку.

«За плитку дякую. Тепер би ще хтось подумав про те, як людям похилого віку сісти на втоплені лавки. Присісти можна, піднятися досить складно», — написала вона.

Зупинка «Зоопарк» впізнавана у місті завдяки своєму незвичному художньому оформленню. Павільйон прикрашають металеві панелі зі стилізованими зображеннями тварин, що перегукуються з розташованим поруч Миколаївським зоопарком.

Після появи скарги у коментарях містяни закликали зберегти оригінальну конструкцію і у разі демонтажу, перенести декоративні елементи на територію зоопарку.

Втім, повністю демонтовувати зупинку не стали. Її переобладнали і частину художніх металевих панелей перенесли на інший бік павільйону, а також встановили нові, більш зручні лавки для пасажирів.

Нагадаємо, що минулого року встановили нові зупинки громадського транспорту по вулиці Великій Морській. Йдеться про зупинку «Вулиця Мала Морська» на парній і непарній стороні.

Згідно з даними закупівлі, вартість ремонту на парній стороні дороги оцінюється у 430 тисяч гривень, а на непарній — у 436 тисяч гривень.

Також минулого року адміністрація Центрального району Миколаєва облаштувала зупинку громадського транспорту на розі вулиць Котельна та 3-я Лінія.

У 2024 році у мікрорайоні Матвіївка облаштували зупинковий комплекс — поклали плитку та встановили обмежувальні стовпчики, так звані боларди. На це з бюджету Миколаєва витратили 234 тисячі 550 гривень.

Цей матеріал підготовлений у рамках проєкту REACH – Партнерства медіа заради підзвітності та довіри, що реалізується International Media Support (IMS) за підтримки Міністерства закордонних справ Данії. Зміст відображає позицію авторів і не обов’язково збігається з позицією уряду Данії. Підтримка Данії зміцнює громадянське суспільство та незалежні медіа в Україні, зокрема в Миколаєві.

