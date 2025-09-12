У Центральному районі Миколаєва облаштували нову зупинку громадського транспорту

Місцеві жителі звернулись до адміністрації району задля встановлення зупинки на розі Котельної та 3-ї Лінії. Фото: Ірина Кострикіна

Адміністрація Центрального району Миколаєва облаштувала зупинку громадського транспорту на розі вулиць Котельна та 3-я Лінія.

Про це розповіли місцеві жителі, які попередньо звернулись до адміністрації зі зверненням.

Миколаївці скаржилися, що замість лавки там тривалий час стояла розбита бетонна лавка, а пасажирам доводилося чекати трамвай просто неба — без захисту від дощу чи снігу.

На прохання містян районна адміністрація спільно з комунальним підприємством «Миколаївелектротранс» облаштувала зупинку: фахівці демонтували стару лавку та встановили новий павільйон.

Стара лавка, яка стояла на зупинці. Фото: Ірина Кострикіна Зупинка, яку облаштували Адміністрація Центрального району разом з Миколаївелектротрансом. Фото: Ірина Кострикіна

