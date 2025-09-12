У Центральному районі Миколаєва облаштували нову зупинку громадського транспорту
- Аліса Мелік-Адамян
12:00, 12 вересня, 2025
Адміністрація Центрального району Миколаєва облаштувала зупинку громадського транспорту на розі вулиць Котельна та 3-я Лінія.
Про це розповіли місцеві жителі, які попередньо звернулись до адміністрації зі зверненням.
Миколаївці скаржилися, що замість лавки там тривалий час стояла розбита бетонна лавка, а пасажирам доводилося чекати трамвай просто неба — без захисту від дощу чи снігу.
На прохання містян районна адміністрація спільно з комунальним підприємством «Миколаївелектротранс» облаштувала зупинку: фахівці демонтували стару лавку та встановили новий павільйон.
Нагадаємо, виконком Миколаївської міськради погодив перенесення двох зупинок громадського транспорту. Мова йде про зупинки на проспекті Богоявленському та на Одеському шосе.
