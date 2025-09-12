Вже 55 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

У Центральному районі Миколаєва облаштували нову зупинку громадського транспорту

Місцеві жителі звернулись до адміністрації району задля встановлення зупинки на розі Котельної та 3-ї Лінії. Фото: Ірина КострикінаМісцеві жителі звернулись до адміністрації району задля встановлення зупинки на розі Котельної та 3-ї Лінії. Фото: Ірина Кострикіна

Адміністрація Центрального району Миколаєва облаштувала зупинку громадського транспорту на розі вулиць Котельна та 3-я Лінія.

Про це розповіли місцеві жителі, які попередньо звернулись до адміністрації зі зверненням.

Миколаївці скаржилися, що замість лавки там тривалий час стояла розбита бетонна лавка, а пасажирам доводилося чекати трамвай просто неба — без захисту від дощу чи снігу.

На прохання містян районна адміністрація спільно з комунальним підприємством «Миколаївелектротранс» облаштувала зупинку: фахівці демонтували стару лавку та встановили новий павільйон.

Стара лавка, яка стояла на зупинці. Фото: Ірина КострикінаСтара лавка, яка стояла на зупинці. Фото: Ірина Кострикіна
Зупинка, яку облаштували Адміністрація Центрального району разом з Миколаївелектротрансом. Фото: Ірина КострикінаЗупинка, яку облаштували Адміністрація Центрального району разом з Миколаївелектротрансом. Фото: Ірина Кострикіна

Нагадаємо, виконком Миколаївської міськради погодив перенесення двох зупинок громадського транспорту. Мова йде про зупинки на проспекті Богоявленському та на Одеському шосе.

