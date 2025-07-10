У Миколаєві перенесуть дві зупинки громадського транспорту

Зупинка громадського трансопрту по проспекту Богоявленському ілюстративне фото Facebook Миколаївська міська рада

Виконком Миколаївської міськради погодив перенесення двох зупинок громадського транспорту. Мова йде про зупинки на проспекті Богоявленському та на Одеському шосе.

Відповідне рішення затвердили на черговому засідання виконавчого комітету Миколаївської міської ради.

У документі вказано, що зупинку на проспекті Богоявленському, 43-А (ріг провулку Кобера) перенесуть ближче до будинку №43. Зупинку на вулиці Одеське шосе, 86 перемістять ближче до будинку №88.

У рішенні зазначено, що зміни пов’язані із забезпеченням безпеки дорожнього руху та пішоходів.

Комунальні служби мають замовити й погодити нові схеми організації дорожнього руху, встановити відповідні дорожні знаки та облаштувати зупинки згідно з вимогами законодавства.

Нагадаємо, що у Миколаєві планують встановити нові зупинки громадського транспорту по вулиці Великій Морській. Йдеться про зупинку «Вулиця Мала Морська» — роботи проведуть як на парній, так і на непарній стороні.

Скриншот проєкту рішення

Крім того, у Миколаєві планують демонтувати одну зупинку по вулиці Космонавтів.

Також нагадаємо, що торік у мікрорайоні Матвіївка облаштували зупинковий комплекс — поклали плитку та встановили обмежувальні стовпчики, так звані боларди. На це з бюджету Миколаєва витратили 234 тисячі 550 гривень.