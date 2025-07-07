У Миколаєві планують знести зупинку на Космонавтів та п’ять кіосків і павільйонів

Зупинка по вулиці Космонавтів, яку планують знести. Фото: Goggle-карти 2017 рік

У Миколаєві планують демонтувати одну зупинку, три кіоска та два торгівельні павільйони в різних районах міста.

Відповідні проєкти рішень розглянуть на найближчому засіданні виконкому Миколаївської міськради, повідомляють «МикВісті».

Демонтувати хочуть:

зупинку з кіоском на вулиці Космонавтів, біля будинку №71 (Інгульський район);

кіоск на проспекті Миру, поруч із ринком «Колос»;

кіоск на вулиці Лазурній, біля будинку №18-Б (Заводський район);

білий торговельний павільйон біля будинку №15 на проспекті Корабелів (Корабельний район);

ще один павільйон на вулиці Павла Скоропадського, 41 (Центральний район).

Усі споруди мають знести протягом чотирьох місяців після ухвалення рішення. Також департамент архітектури має протягом трьох днів підготувати розпорядження мера, щоб визначити, хто саме відповідатиме за демонтаж.

Нагадаємо, що майже 40 незаконно встановлених тимчасових споруд демонтовано у Миколаєві за останній час. Однак ще до кінця року планують демонтувати 253 незаконно встановлені рекламні конструкції у Заводському районі Миколаєва.

Будівництво кіосків на Космонавтів

У вересні 2024 року депутат на алеї по вулиці Космонавтів у Миколаєві зрубали платани, щоб звільнити місце для будівництва торгового павільйону. Попри приїзд поліції та екологічної інспекції, вирубку дерев продовжили без жодних дозвільних документів.

Згодом будівництво призупинили, але будівельники вже залили фундамент, під’єднали комунікації та встановили металевий каркас, обтягнутий плівкою. Вони також облаштували шість окремих входів, що, ймовірно, передбачено для розміщення декількох магазинів. Усередині конструкції залишилося одне дерево, але його гілки вже повністю обрізані.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що дозвільних документів на спил дерев на Космонавтів департамент житлово-комунального господарства не видавав.

Своєю чергою депутатка обласної ради від партії «Європейська солідарність» Алла Ряжських, яка очолює обласну комісію з питань екології, розкритикувала міську владу за бездіяльність щодо масового знищення дерев у місті.

Станом на початок травня 2025 року підприємець самостійно демонтував торгівельний павільйон по вулиці Космонавтів, 142.