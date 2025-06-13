У Миколаєві демонтували майже 40 незаконних кіосків

У Миколаєві демонтували майже 40 незаконних тимчасових споруд. Фото: Миколаївська міська рада

Майже 40 незаконно встановлених тимчасових споруд демонтовано у Миколаєві за останній час.

Про це повідомили у департаменті архітектури та містобудування Миколаївської міської ради.

За даними департаменту, з початку активної фази демонтажів:

власникам надіслано 50 попереджень із вимогою добровільного прибрати споруди;

11 об’єктів було демонтовано самостійно;

ще 15 — демонтовано силами комунальників;

загалом ухвалено рішення про примусовий демонтаж понад 40 конструкцій.

У міськраді наголошують: демонтажі проводяться відповідно до оновленого Положення, ухваленого рішенням від 30 січня 2025 року. Нові правила дозволяють швидше ухвалювати рішення, передбачають відкритість процесу, обов’язкове інформування власників споруд та допомагають зекономити бюджетні кошти.

У Миколаєві демонтували майже 40 незаконних тимчасових споруд. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві демонтували майже 40 незаконних тимчасових споруд. Фото: Миколаївська міська рада

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві на розі проспекту Миру та вулиці Скульптора Ізмалкова відновлюють кіоск, який три роки тому був визнаний незаконним і показово знесли.