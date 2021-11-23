В Николаеве на углу проспекта Мира и улицы Скульптора Измалкова предприниматель начала незаконное строительство магазина. Комиссия по упорядочению размещения объектов торговли постановила демонтировать конструкцию.

Об этом сообщает Департамент внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции.

По словам директора департамента Андрея Ермолаева, вокруг строительства магазина разгорелся скандал. Поэтому городские власти начали проверку по факту строительства.

– Владелец киоска предоставила документы, подтверждающие, что она имеет право собственности на объект недвижимости размером 114 квадратных метров. Но при этом она арендует земельный участок под этим объектом размером 25 квадратных метров. Каким образом удалось оформить право собственности – большой вопрос. Поэтому обратились в наш юридический департамент, чтобы они готовили иск в суд об отмене права собственности. Также ГАСК будет проводить свою проверку. Тем временем мы получили обязательство от предпринимателя, что она в течение 10 дней самостоятельно демонтирует отстроенный каркас. Я могу понять жителей, выступающих за то, чтобы их любимый магазин, к которому они привыкли за много лет, открылся бы быстрее всего. Но правда на стороне тех, кто против этого расширения. Законных оснований для застройки нет, – отметил Андрей Ермолаев.

Ранее сообщалось, что главный архитектор Николаева Андрей Цымбал считает, что городская власть не в силах провести работы по демонтажу автозаправочной станции «ОККО» по улице Карпенко, строительство которой суды признали незаконным.