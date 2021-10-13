Главный архитектор Николаева Андрей Цымбал считает, что городская власть не в силах провести работы по демонтажу автозаправочной станции «ОККО» по улице Карпенко, строительство которой суды признали незаконным.

Об этом шла речь сегодня, 13 октября, во время заседания депутатской комиссии Николаевского горсовета по вопросам законности и гласности, - пишут НикВести.

Как стало известно, на сегодняшний день структурными подразделениями мэрии подготовлено два проекта решения: об отмене решения исполкома о присвоении адреса автозаправочному комплексу «ОККО» по улице Генерала Карпенко, 53Г, а второй проект решения, который подготовил департамент архитектуры, касается выдачи разрешения на передачу в аренду земельного участка под заправкой.

Отвечая на вопрос главы комиссии, депутата Елены Киселевой о том, какая же правовая позиция департамента архитектуры о том, может ли на том месте быть заправка или не может, главный архитектор Андрей Цымбал заявил, что ее размещение там соответствует генеральному плану города.

— Смотрите, я говорил Татьяне Михайловне (Сусловой, - прим.) с самого начала моей работы, что там на генеральном плане четко нарисована территория СТО и АЗС. Есть такое в генплане. Поэтому, тут вопрос, «законно - не законно»… Действительно, сам объект АЗС был размещен в этой же зоне на генплане, но немного в стороне. Но вся зона под размещение СТО и АЗС, это есть в генплане, в документах.. Поэтому, все эти разборки вокруг этого объекта действительно много лет длятся. Расстояние до окон жилого дома, который находится за этим объектом, насколько я понимаю, там были получены ими какие-то согласования по уменьшению. По градостроительной документации, по генплану - оно могло там быть, - сказал Андрей Цымбал.

На это присутствовавшая на заседания экс-депутат горсовета Татьяна Суслова, которая занимается этим вопросом не один год, заявила, что вопрос законности размещения автозаправки дважды рассматривался Верховным судом Украины. И судами, с ее слов, принято решение о том, что там не может быть АЗС.

— Дело в том, что этот вопрос, насколько это соответсвует генеральному плану, рассматривался в судах. В суды были предоставлены соответствующие документы, и два Верховных суда, один, который рассматривал градостроительные условия и ограничения, насколько они были в правовом поле, а второй, который рассматривал договор аренды, пришли к четкому выводу о том, что Николаевский городской совет, когда отменил договор аренды, был прав. На сегодняшний день СТО там есть, а заправки там нет, это можно посмотреть на всех документах. Более того, в свое время, когда этот земельный участок выделялся, то это был 2006 год, там было свое законодательство, поэтому управление экологии, все давали этот земельный участок, четко понимая, что это будет за СТО. Там речь шла о конкретных застройках, без того, что там будет заправка и без того, что там будет газовый пункт. Это абсолютно четко, это было решено судами. Есть два решения Верховного суда, - сказала Татьяна Суслова.

Она рассказала, что на сегодняшний день Николаевский городской совет обратился в суд для того, чтобы вернуть этот земельный участок городу.

— Это с одной стороны происходит. С другой стороны происходит совсем другая ситуация, исполком городского совета, вы готовите документы и даете им адрес. И теперь в суде получается, что с одной стороны юрдепартамент идет и судится по поводу того, чтобы вернуть этот земельный участок, а вы тем временем делаете все возможное, чтобы этот земельный участок оставить. Потому что кроме того, что вы подготовили и приняли решение исполкома, причем с подлогом, это вас не беспокоит, вы работаете дальше. На этой комиссии в июне этого года принимается решение: «Поручить департаменту архитектуры и градостроительства Николаевского городского совета подготовить проект решения городского совета относительно отказа решения такого-то решения исполкома», - рассказала она.

Татьяна Суслова отметила, что при этом департамент архитектуры уже 9 июля этого года дал согласование возможности принятия решения о выдаче разрешения на подготовку проекта землеустройства по этому участку.

— Получается, юридический департамент сидит в судах и возвращает участок, а вы делаете все возможное, чтобы этот земельный участок закрепить за застройщиком. Скажите пожалуйста, почему вы дали разрешение. Это все есть в решении суда, там это все написано. У меня даже не к вам вопрос, с вас мне нечего спрашивать, потому что я понимаю, что вы занимаетесь только враньем. Поэтому, о чем я могу спросить? Другой вопрос у меня к комиссии: почему позволяется таким образом пренебрегать законодательством для того, чтобы обеспечить возможность работы этого объекта? Если бы этот объект был книжным магазином, библиотекой…. Кстати, согласно зонингу, этот земельный участок — это Д3 — зона учебных заведений. Если бы это был такой объект — это ничего. Но на сегодняшний день там находится заправка и газовая заправка. Эти объекты согласно ДБН должны быть на определенных расстояниях от жилой застройки, не менее 50 метров. Но самое опасное вот что: через территорию этой заправки проходит газовод среднего давления. Он проходит непосредственно через территорию. Это информация «Николаевгаза». На сегодняшний день «Николаевгаз» требует, чтобы они переделали документацию касательно вынесения этого газовода с территории заправки, но это не делается… МЧС-ники проверить пожарную безопасность этого объекта не могут, потому что их туда просто не пускают. Скажите пожалуйста, что же происходит на самом деле? Почему вы даете им возможность оформить то, что отменено судом?, - спросила Татьяна Суслова.

Она сообщила, что 17 сентября в ответ на ее обращение она получила письмо за подписью вице-мэра Юрия Андриенко, в котором написано, что уже разработан проект решения об отмене присвоения адреса, он уже прошел юридический департамент и был передан в антикоррупционный департамент, где и застрял.

— Мы его назад не получали. Мы подготовили этот проект решения, его передали Ермолаеву, и пока он назад к нам не вернулся. Лист согласования проходит, - сказал Андрей Цымбал.

В ходе обсуждения этого вопроса Елена Киселева обратилась к Андрею Цымбал с вопросом о том, может ли быть на том месте автозаправочная станция и создает ли она опасность для жизни и здоровья населения. На это Андрей Цымбал сказал, что может, но необходимо обеспечить выполнение всех норм, в частности, вынести с территории АЗС газовод, который там проходит.

— Нужно вынести газовод, нужно обеспечить выполнение норм. Либо выполнить компенсационные мероприятия. Есть такая формулировка, ее раньше выдавало наше областное управление, сейчас в Киеве чрезвычайники выдают для того, чтобы уменьшить расстояние, к примеру, иногда устанавливают ограждение, еще какие-то мероприятия, чтобы обезопасить этот объект. И согласовывают уменьшение защитных и санитарных зон. А касательно санитарных зон… у меня был случай, если померить на АЗС загрязнение воздуха утром и вечером, то оно будет отличаться… Поэтому, все эти замеры… — Имеете ли вы такую возможность вообще сноса такого объекта в принципе, силами города?, - спросил депутат Артем Ильюк. — Но моей памяти, очень мало объектов так сносили. Штук 5 всего, это в основном были пристройки. Такого глобального не было. Фактически, это нереально, - сказал Андрей Цымбал.

В июле прошлого года сообщалось, что депутат горсовета Татьяна Суслова предложила подать иск в суд и прекратить работу незаконной заправки в Николаеве.

Напомним, горсовет в 2016 году разорвал договор со скандальной заправкой «ОККО» в Николаеве.