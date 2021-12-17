Сегодня, 17 декабря, в Ингульском районе Николаева демонтировали «железный остров», размещенный без разрешительных документов.

Об этом сообщается на странице Департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского горсовета в Facebook.

Конструкции устанавливали ночью на углу проспекта Мира и улицы Скульптора Измалкова. Владелица ранее обязалась в течение 10 дней снести каркас сама, но после пыталась запретить демонтаж через суд, однако ей отказали из-за отсутствия разрешительных документов на строительство.

В департаменте выяснили, что у города арендуется участок земли в 25 квадратных метров, а в 2017 году оформлено право собственности на объект недвижимости в 114 квадратных метров, которого не существует.

— Надеюсь, тех, кто это регистрировал, ожидает уголовная ответственность. Во время проведения работ не обошлось без провокаций. Были и вызовы полиции, и агрессивные молодые люди, и женщины преклонного возраста, которым очень нравился этот овощной, и «адвокат пришла и говорит, что все законно». Незаконно, поэтому не должно быть такого, даже если «ну очень хороший магазин, — прокомментировал глава департамента Андрей Ермолаев.

Напомним, исполком Николаевского горсовета разрешил демонтировать несколько элементов памятника Ленинскому комсомолу возле парка «Юность» в Ингульском районе.