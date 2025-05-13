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У Миколаєві знову будують кіоск, який 3 роки тому визнали незаконним та показово знесли

У Миколаєві на розі проспекту Миру та вулиці Скульптора Ізмалкова відновлюють кіоск, який три роки тому був визнаний незаконним і показово знесли

Про це повідомив мешканець міста Геннадій Старчеус у групі Contact Center при Миколаївській міській раді, пишуть «МикВісті».

За його словами, будівельні роботи розпочалися у вівторок, 13 травня. Він закликав спеціалістів департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції перевірити законність встановлення об’єкта.

Відновлення кіоск, який три роки тому визнали незаконним і демонтували. Фото: Геннадій СтарчеусВідновлення кіоск, який три роки тому визнали незаконним і демонтували. Фото: Геннадій Старчеус
Відновлення кіоск, який три роки тому визнали незаконним і демонтували. Фото: Геннадій СтарчеусВідновлення кіоск, який три роки тому визнали незаконним і демонтували. Фото: Геннадій Старчеус
Карта розташування кіоску. Фото: Геннадій СтарчеусКарта розташування кіоску. Фото: Геннадій Старчеус

«Зараз 11.00 13 травня 2025 року. Прямо зараз за адресою вулиця Скульптора Ізмалкова — ріг проспекту Миру проводиться відбудування кіоску, який раніше був знесений як незаконний, це відбувалося за участю Максим Коваленко. Зараз прошу перевірити законність даної відбудови і якщо вона незаконна прошу знести Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції. Дякую», — написав Геннадій Старчеус.

Наразі звернення мешканця зареєстрували для розгляду міської влади. 

Нагадаємо, що у грудні 2021 року цей кіоск демонтували, через те, що не було відповідних дозвільних документів на встановлення. 

Крім того, у березні цього року повідомлялось, що планують знести зупинковий комплекс з торговельним павільйоном по проспекту Миру на розі з вулицею Скульптора Ізмалкова.

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