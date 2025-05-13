У Миколаєві знову будують кіоск, який 3 роки тому визнали незаконним та показово знесли
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- Світлана Іванченко
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17:21, 13 травня, 2025
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У Миколаєві на розі проспекту Миру та вулиці Скульптора Ізмалкова відновлюють кіоск, який три роки тому був визнаний незаконним і показово знесли.
Про це повідомив мешканець міста Геннадій Старчеус у групі Contact Center при Миколаївській міській раді, пишуть «МикВісті».
За його словами, будівельні роботи розпочалися у вівторок, 13 травня. Він закликав спеціалістів департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції перевірити законність встановлення об’єкта.
«Зараз 11.00 13 травня 2025 року. Прямо зараз за адресою вулиця Скульптора Ізмалкова — ріг проспекту Миру проводиться відбудування кіоску, який раніше був знесений як незаконний, це відбувалося за участю Максим Коваленко. Зараз прошу перевірити законність даної відбудови і якщо вона незаконна прошу знести Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції. Дякую», — написав Геннадій Старчеус.
Наразі звернення мешканця зареєстрували для розгляду міської влади.
Нагадаємо, що у грудні 2021 року цей кіоск демонтували, через те, що не було відповідних дозвільних документів на встановлення.
Крім того, у березні цього року повідомлялось, що планують знести зупинковий комплекс з торговельним павільйоном по проспекту Миру на розі з вулицею Скульптора Ізмалкова.
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