У Заводському районі Миколаєва демонтують більше 250 незаконних рекламних вивісок

Cітілайт на вулиці Соборній у Миколаєві, 13 травня 2024 рік, фото «МикВісті»

У Заводському районі Миколаєва до кінця року планують демонтувати 253 незаконно встановлені рекламні конструкції.

Про це свідчать дані системи електронних закупівель Prozorro, пишуть «МикВісті».

Замовник цих робіт Адміністрація Заводського району Миколаєва. Підрядник повинен буде демонтувати незаконні рекламні конструкції до 19 грудня 2025 року. Згідно тендерної документації, йдеться про рекламні конструкції різного розміру — від 0,5×0,2 метра до 5,0×1,0 метра.

Нагадаємо, головний архітектор Миколаєва Євген Поляков на останньому брифінгу казав, що впродовж наступних двох років у місті планують скоротити кількість білбордів та інших рекламних конструкцій. Зокрема, на розгляд виконкому почали виносити питання демонтажу кіосків у різних районах Миколаєва.

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Будівництво кіосків на Космонавтів

У вересні 2024 року депутат на алеї по вулиці Космонавтів у Миколаєві зрубали платани, щоб звільнити місце для будівництва торгового павільйону. Попри приїзд поліції та екологічної інспекції, вирубку дерев продовжили без жодних дозвільних документів.

Згодом будівництво призупинили, але будівельники вже залили фундамент, під’єднали комунікації та встановили металевий каркас, обтягнутий плівкою. Вони також облаштували шість окремих входів, що, ймовірно, передбачено для розміщення декількох магазинів. Усередині конструкції залишилося одне дерево, але його гілки вже повністю обрізані.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що дозвільних документів на спил дерев на Космонавтів департамент житлово-комунального господарства не видавав.

Своєю чергою депутатка обласної ради від партії «Європейська солідарність» Алла Ряжських, яка очолює обласну комісію з питань екології, розкритикувала міську владу за бездіяльність щодо масового знищення дерев у місті.

Станом на початок травня 2025 року підприємець самостійно демонтував торгівельний павільйон по вулиці Космонавтів, 142.