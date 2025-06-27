У Миколаєві встановлять нові зупинки на Великій Морській за ₴866 тис.
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- Аліна Квітко
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15:28, 27 червня, 2025
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У Миколаєві планують встановити нові зупинки громадського транспорту по вулиці Великій Морській. Йдеться про зупинку «Вулиця Мала Морська» — роботи проведуть як на парній, так і на непарній стороні.
Згідно з даними системи публічних закупівель Prozorro, загальна вартість ремонту становить 866 тисяч гривень, пишуть «МикВісті».
Згідно з даними закупівлі, вартість ремонту на парній стороні дороги оцінюється у 430 тисяч гривень, а на непарній — у 436 тисяч гривень. Роботи замовляє адміністрація Центрального району.
Підрядник має завершити ремонт до 20 грудня 2025 року. Гарантія на роботи складатиме щонайменше 3 роки.
Згідно з проєктом, передбачені наступні роботи:
- Демонтаж старих бетонних конструкцій.
- Встановлення бортових каменів та тротуарної плитки та обмежувальних стовпчиків, так званих болардів.
- Монтаж зупиночного комплексу, включаючи лавки та урни для сміття.
Станом на 27 червня на тендери подався лише один підприємець «Нікдор-Плюс», наразі триває процедура його погодження.
Нагадаємо, що торік у мікрорайоні Матвіївка облаштували зупинковий комплекс — поклали плитку та встановили обмежувальні стовпчики, так звані боларди. На це з бюджету Миколаєва витратили 234 тисячі 550 гривень.
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