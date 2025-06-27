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У Миколаєві встановлять нові зупинки на Великій Морській за ₴866 тис.

Зупинка по вулиці Велика Морська парна сторона. Фото: «МикВісті»Зупинка по вулиці Велика Морська парна сторона. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві планують встановити нові зупинки громадського транспорту по вулиці Великій Морській. Йдеться про зупинку «Вулиця Мала Морська» — роботи проведуть як на парній, так і на непарній стороні. 

Згідно з даними системи публічних закупівель Prozorro, загальна вартість ремонту становить 866 тисяч гривень, пишуть «МикВісті».

Згідно з даними закупівлі, вартість ремонту на парній стороні дороги оцінюється у 430 тисяч гривень, а на непарній — у 436 тисяч гривень. Роботи замовляє адміністрація Центрального району.

Підрядник має завершити ремонт до 20 грудня 2025 року. Гарантія на роботи складатиме щонайменше 3 роки.

Зупинка по вулиці Велика Морська парна сторона. Фото: «МикВісті»Зупинка по вулиці Велика Морська парна сторона. Фото: «МикВісті»

Згідно з проєктом, передбачені наступні роботи:

  • Демонтаж старих бетонних конструкцій.
  • Встановлення бортових каменів та тротуарної плитки та обмежувальних стовпчиків, так званих болардів.
  • Монтаж зупиночного комплексу, включаючи лавки та урни для сміття.

Станом на 27 червня на тендери подався лише один підприємець «Нікдор-Плюс», наразі триває процедура його погодження.

Нагадаємо, що торік у мікрорайоні Матвіївка облаштували зупинковий комплекс — поклали плитку та встановили обмежувальні стовпчики, так звані боларди. На це з бюджету Миколаєва витратили 234 тисячі 550 гривень.

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