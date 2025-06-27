У Миколаєві встановлять нові зупинки на Великій Морській за ₴866 тис.

Зупинка по вулиці Велика Морська парна сторона. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві планують встановити нові зупинки громадського транспорту по вулиці Великій Морській. Йдеться про зупинку «Вулиця Мала Морська» — роботи проведуть як на парній, так і на непарній стороні.

Згідно з даними системи публічних закупівель Prozorro, загальна вартість ремонту становить 866 тисяч гривень, пишуть «МикВісті».

Згідно з даними закупівлі, вартість ремонту на парній стороні дороги оцінюється у 430 тисяч гривень, а на непарній — у 436 тисяч гривень. Роботи замовляє адміністрація Центрального району.

Підрядник має завершити ремонт до 20 грудня 2025 року. Гарантія на роботи складатиме щонайменше 3 роки.

Зупинка по вулиці Велика Морська парна сторона. Фото: «МикВісті»

Згідно з проєктом, передбачені наступні роботи:

Демонтаж старих бетонних конструкцій.

Встановлення бортових каменів та тротуарної плитки та обмежувальних стовпчиків, так званих болардів.

Монтаж зупиночного комплексу, включаючи лавки та урни для сміття.

Станом на 27 червня на тендери подався лише один підприємець «Нікдор-Плюс», наразі триває процедура його погодження.

Нагадаємо, що торік у мікрорайоні Матвіївка облаштували зупинковий комплекс — поклали плитку та встановили обмежувальні стовпчики, так звані боларди. На це з бюджету Миколаєва витратили 234 тисячі 550 гривень.