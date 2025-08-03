Внаслідок ракетного удару по Миколаєву постраждав спорткомплекс «Водолій». Фото: «МикВісті»

Внаслідок ракетного удару по Миколаєву увечері 2 серпня постраждала будівля спортивного комплексу «Водолій».

Вибуховою хвилею у будівлі вибило усі вікна, передає кореспондент «МикВісті».

Наразі працівники спортивного комплексу прибирають будівлю та прилеглу територію від скла.

Внаслідок ракетного удару по Миколаєву постраждав спорткомплекс «Водолій». Фото: «МикВісті»

Внаслідок ракетного удару по Миколаєву постраждав спорткомплекс «Водолій». Фото: «МикВісті»

Внаслідок ракетного удару по Миколаєву постраждав спорткомплекс «Водолій». Фото: «МикВісті»

Обстріл Миколаєва 2 серпня

Росія завдала ракетний удар по Миколаєву о 22:01 2 серпня. Після атаки в одному з районів міста виникла пожежа. Всі служби виїхали на місце, повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Мер Олександр Сєнкевич повідомив, що зруйнований приватні будинки, пошкоджені ще низка осель, у тому числі багатоповерхівки. А згодом в ДСНС показали наслідки атаки на Миколаїв.

Внаслідок ракетного удару постраждало 7 людей, зруйновано три приватні будинки. Ще 23 приватні будинки, 12 багатоквартирних будинків, шість автомобілів, відділення поштового звʼязку, магазин будматеріалів зазнали пошкоджень.