Наслідки удару РФ по Миколаєву: зруйновано три будинки, 7 постраждалих
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- Юлія Бойченко
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7:43, 03 серпня, 2025
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Внаслідок ракетного удару по Миколаєву увечері 2 серпня зруйновано три приватні будинки. Ще 23 приватні будинки, 12 багатоквартирних будинків, шість автомобілів, відділення поштового звʼязку, магазин будматеріалів зазнали пошкоджень.
Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації станом на 07:00 ранку 3 серпня.
Там виникли пожежі, які рятувальники гасили впродовж декількох годин. Після цього вони почали розбір завалів, повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.
Станом на ранок відомо про сімох постраждали: чотирьом із них медичну допомогу надано на місці. У лікарні перебувають 57-річний та 74-річний чоловіки у стані середньої тяжкості, 32-річному чоловіку надано допомогу амбулаторно.
Водночас учора, 2 серпня та сьогодні, 3 серпня, ворог тричі атакував FPV-дронами Куцурубську громаду. Постраждалих немає.
Обстріл Миколаєва 2 серпня
Росія завдала ракетний удар по Миколаєву о 22:01 2 серпня. Після атаки в одному з районів міста виникла пожежа. Всі служби виїхали на місце, повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Мер Олександр Сєнкевич повідомив, що зруйнований приватні будинки, пошкоджені ще низка осель, у тому числі багатоповерхівки. А згодом в ДСНС показали наслідки атаки на Миколаїв.
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