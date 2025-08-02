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Росія атакувала Миколаїв: після вибухів виникла пожежа

Наслідки атак РФ по Миколаєву 2 серпня 2025 року. Фото: «МикВісті»Наслідки атак РФ по Миколаєву 2 серпня 2025 року. Фото: «МикВісті»

Увечері 2 серпня в Миколаєві сталася пожежа внаслідок чергової російської атаки. 

Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

— Після атаки росіянами міста Миколаєва виникла пожежа. Всі служби працюють, — написав Віталій Кім. 

Мешканці міста в соцмережах почали повідомляти про вибухи. Міський голова Олександр Сєнкевич спочатку заявив, що ситуацію з’ясовують, а згодом підтвердив факт атаки.

— Російські терористи атакували Миколаїв. Всі відповідні служби вже працюють, — написав Олександр Сєнкевич.

Станом на 23:15 Олександр Сєнкевич повідомив, що зруйнований приватні будинки, пошкоджені ще низка осель, у тому числі багатоповерхівки.

— Триває ліквідація пожежі. Наші служби напоготові. Всі працюємо, — зазначив Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, що у ніч на 2 серпня в Миколаївській області сили протиповітряної оборони збили шість російських безпілотників «Shahed 131/136» та інших моделей.

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