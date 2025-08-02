Росія атакувала Миколаїв: після вибухів виникла пожежа
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- Світлана Іванченко
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22:47, 02 серпня, 2025
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Увечері 2 серпня в Миколаєві сталася пожежа внаслідок чергової російської атаки.
Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
— Після атаки росіянами міста Миколаєва виникла пожежа. Всі служби працюють, — написав Віталій Кім.
Мешканці міста в соцмережах почали повідомляти про вибухи. Міський голова Олександр Сєнкевич спочатку заявив, що ситуацію з’ясовують, а згодом підтвердив факт атаки.
— Російські терористи атакували Миколаїв. Всі відповідні служби вже працюють, — написав Олександр Сєнкевич.
Станом на 23:15 Олександр Сєнкевич повідомив, що зруйнований приватні будинки, пошкоджені ще низка осель, у тому числі багатоповерхівки.
— Триває ліквідація пожежі. Наші служби напоготові. Всі працюємо, — зазначив Олександр Сєнкевич.
Нагадаємо, що у ніч на 2 серпня в Миколаївській області сили протиповітряної оборони збили шість російських безпілотників «Shahed 131/136» та інших моделей.
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