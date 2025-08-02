Сили ППО вночі збили шість «Шахедів» у небі над Миколаївщиною
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
7:41, 02 серпня, 2025
-
У ніч на 2 серпня в Миколаївській області сили протиповітряної оборони збили шість російських безпілотників «Shahed 131/136» та інших моделей.
Про це повідомили у Миколаївській ОВА.
Уранці, 2 серпня, о 05:16 російські війська з мінометів обстріляли акваторію Очаківської громади. Ніхто не постраждав.
Нагадаємо, що вночі 1 серпня ППО знищили вісім російських безпілотників «Shahed». Внаслідок падіння уламків у Вознесенському районі загорілася суха трава за межами населених пунктів.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.