Вже 38 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • субота

    2 серпня, 2025

  • 24.5°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 2 серпня , 2025 субота

  • Миколаїв • 24.5° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Сили ППО вночі збили шість «Шахедів» у небі над Миколаївщиною

Робота сил ППО. Фото: ukr.radioРобота сил ППО. Фото: ukr.radio

У ніч на 2 серпня в Миколаївській області сили протиповітряної оборони збили шість російських безпілотників «Shahed 131/136» та інших моделей.

Про це повідомили у Миколаївській ОВА.

Уранці, 2 серпня, о 05:16 російські війська з мінометів обстріляли  акваторію Очаківської громади. Ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що вночі 1 серпня ППО знищили вісім російських безпілотників «Shahed». Внаслідок падіння уламків у Вознесенському районі загорілася суха трава за межами населених пунктів.

Останні новини про: Війна в Україні

На полігоні у Литві знайшли російський дрон, який залетів з Білорусі
Німеччина передасть Україні ще дві системи Patriot
У Сенаті США пропонують нову допомогу Україні на $54,6 млрд
Реклама

Читайте також:

новини

«Подивіться на мене, я кажу, що це дуже добре», — Сєнкевич відповів на критику щодо платних парковок у Миколаєві

Аліса Мелік-Адамян
новини

Сєнкевич готує законопроєкт для спеціальної економічної зони для міст біля фронту: «Інакше отримаємо депресивний регіон»

Юлія Бойченко
новини

Мер Миколаєва хоче отримати «Оскар за публічність» та пообіцяв відкрити для журналістів наради з підлеглими

Катерина Середа
новини

У мерії Миколаєва відповіли, чи встигнуть у 2026 році відбудувати більше 50 будинків, на які замовляють проєкти

Юлія Бойченко
новини

Депутат Янтар заявив, що миколаївці проти платних парковок: «Ми на виборах обіцяли комфортне місто, а від цього комфорту дуже мало»

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

У Сенаті США пропонують нову допомогу Україні на $54,6 млрд
Німеччина передасть Україні ще дві системи Patriot
На полігоні у Литві знайшли російський дрон, який залетів з Білорусі

«Подивіться на мене, я кажу, що це дуже добре», — Сєнкевич відповів на критику щодо платних парковок у Миколаєві

Аліса Мелік-Адамян

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 38 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay