У ДСНС показали наслідки атаки РФ по Миколаєву: є постраждалі
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- Світлана Іванченко
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0:14, 03 серпня, 2025
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Увечері 2 серпня російські війська завдали ракетного удару по житловому мікрорайону Миколаєва. Станом на 23:59 повідомляється про руйнування приватних будинків і поранених серед мирного населення.
Про це повідомив в ДСНС.
«Російська армія продовжує воювати проти мирного населення. Унаслідок ракетного удару по житловому мікрорайону Миколаєва зруйновано приватні будинки, пошкоджено оселі мирних жителів. Підрозділи ДСНС проводять аварійно-рятувальні роботи та ліквідовують пожежу на місці удару. Є постраждалі», — йдеться в повідомленні.
ДСНС опублікувала фото з місця події, на яких видно масштаби руйнувань. Інформація про кількість постраждалих уточнюється.
Станом на 00:18 трьох людей госпіталізували, про це повідомив голова ОВА Віталій Кім.
— Трьох людей госпіталізовано. Декільком постраждалим медики надали допомогу на місці, — написав голова ОВА.
Раніше повідомлялось, що через атаки РФ у Миколаєві сталася пожежа.
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