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У ДСНС показали наслідки атаки РФ по Миколаєву: є постраждалі

Наслідки ракетного удару РФ по Миколаєві. 2 серпня 2025 року. Фото: ДСНСНаслідки ракетного удару РФ по Миколаєві. 2 серпня 2025 року. Фото: ДСНС

Увечері 2 серпня російські війська завдали ракетного удару по житловому мікрорайону Миколаєва. Станом на 23:59 повідомляється про руйнування приватних будинків і поранених серед мирного населення.

Про це повідомив в ДСНС.

Наслідки ракетного удару РФ по Миколаєві. 2 серпня 2025 року. Фото: ДСНСНаслідки ракетного удару РФ по Миколаєві. 2 серпня 2025 року. Фото: ДСНС
Наслідки ракетного удару РФ по Миколаєві. 2 серпня 2025 року. Фото: ДСНСНаслідки ракетного удару РФ по Миколаєві. 2 серпня 2025 року. Фото: ДСНС
Наслідки ракетного удару РФ по Миколаєві. 2 серпня 2025 року. Фото: ДСНСНаслідки ракетного удару РФ по Миколаєві. 2 серпня 2025 року. Фото: ДСНС

«Російська армія продовжує воювати проти мирного населення. Унаслідок ракетного удару по житловому мікрорайону Миколаєва зруйновано приватні будинки, пошкоджено оселі мирних жителів. Підрозділи ДСНС проводять аварійно-рятувальні роботи та ліквідовують пожежу на місці удару. Є постраждалі», — йдеться в повідомленні. 

ДСНС опублікувала фото з місця події, на яких видно масштаби руйнувань. Інформація про кількість постраждалих уточнюється.

Наслідки ракетного удару РФ по Миколаєві. 2 серпня 2025 року. Фото: ДСНСНаслідки ракетного удару РФ по Миколаєві. 2 серпня 2025 року. Фото: ДСНС
Наслідки ракетного удару РФ по Миколаєві. 2 серпня 2025 року. Фото: ДСНСНаслідки ракетного удару РФ по Миколаєві. 2 серпня 2025 року. Фото: ДСНС
Наслідки ракетного удару РФ по Миколаєві. 2 серпня 2025 року. Фото: ДСНСНаслідки ракетного удару РФ по Миколаєві. 2 серпня 2025 року. Фото: ДСНС

Станом на 00:18 трьох людей госпіталізували, про це повідомив голова ОВА Віталій Кім.

— Трьох людей госпіталізовано. Декільком постраждалим медики надали допомогу на місці, — написав голова ОВА.

Раніше повідомлялось, що через атаки РФ у Миколаєві сталася пожежа. 

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