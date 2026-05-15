На Миколаївщині дрони атакували два райони: пошкоджено будинок у Снігурівці

У Баштанському та Миколаївському районах протягом доби зафіксували атаки дронами.

Про це 15 травня повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Вночі росіяни атакували Снігурівську громаду, попередньо безпілотником «Молнія». У Снігурівці пошкоджено приватний будинок.

Також вчора російська армія 14 разів атакувала FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Люди не постраждали.

Нагадаємо, що у Первомайську, минулої доби, через падіння уламків виникла пожежа літньої кухні й гаража, також було пошкоджено автомобіль.