На Миколаївщині дрони атакували два райони: пошкоджено будинок у Снігурівці
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
8:25, 15 травня, 2026
-
У Баштанському та Миколаївському районах протягом доби зафіксували атаки дронами.
Про це 15 травня повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Вночі росіяни атакували Снігурівську громаду, попередньо безпілотником «Молнія». У Снігурівці пошкоджено приватний будинок.
Також вчора російська армія 14 разів атакувала FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Люди не постраждали.
Нагадаємо, що у Первомайську, минулої доби, через падіння уламків виникла пожежа літньої кухні й гаража, також було пошкоджено автомобіль.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.