 У центрі Херсона 15 травня дрон атакував автомобіль із людьми

У центрі Херсона дрон атакував автомобіль із людьми: четверо поранених

У центрі Херсона 15 травня дрон атакував автомобіль із людьми. Фото: МВА

У Центральному районі Херсона вранці 15 травня російський дрон «Молнія» атакував автомобіль. Внаслідок удару травмувалися четверо людей.

Про це повідомили у Херсонській міській військовій адміністрації.

До лікарні постраждалі звернулися самостійно. У 69-річного чоловіка та жінок віком 49, 40 і 63 роки діагностували мінно-вибухові травми. Наразі медики проводять додаткові обстеження.

Згодом у Херсонській обласній прокуратурі повідомили про відкриття досудового розслідування за фактом воєнного злочину за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.

Крім того, вночі російський безпілотник атакував Херсон, внаслідок чого тяжкі поранення отримав 66-річний чоловік. У нього діагностували мінно-вибухову травму та уламкові поранення голови й стегна. До лікарні його доправили поліцейські. Стан постраждалого оцінюють як вкрай важкий.

Загалом за минулу добу внаслідок російських атак на Херсонщині загинули двоє людей, ще 13 — дістали поранення, серед них дитина. За даними начальника Херсонської ОВА Олександр Прокудін, російські війська били по області з авіації та артилерії, а також атакували населені пункти дронами.

Через обстріли пошкоджені багатоповерховий будинок, сім приватних будинків, магазин, газопровід та автомобілі.

Нагадаємо, що 14 травня у Корабельному районі Херсона російські військові атакували з безпілотника автомобілі гуманітарної місії.

