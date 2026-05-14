 Росіяни атакували машини гуманітарної допомоги у Херсоні

Носи Миколаїв із собою

Підтримай МикВісті та отримай речі для тих, хто любить своє місто

Кількість наборів обмежена

Як отримати подарунок

  • четвер

    14 травня, 2026

  • 12°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 14 травня , 2026 четвер

  • Миколаїв • 12° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росіяни атакували гуманітарні автівки ООН у Херсоні

У Корабельному районі Херсона російські військові атакували з безпілотника автомобілі гуманітарної місії.

Про це повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Внаслідок удару пошкоджено транспорт Управління ООН з координації гуманітарних справ. Інформацію щодо можливих постраждалих наразі уточнюють.

«Терористи продовжують воювати навіть з тими, хто допомагає іншим», — зазначив Олександр Прокудін.

Росіяни атакували машини гуманітарної допомоги у Херсоні. Фото: Херсонська ОВАРосіяни атакували машини гуманітарної допомоги у Херсоні. Фото: Херсонська ОВА
Росіяни атакували машини гуманітарної допомоги у Херсоні. Фото: Херсонська ОВАРосіяни атакували машини гуманітарної допомоги у Херсоні. Фото: Херсонська ОВА
Росіяни атакували машини гуманітарної допомоги у Херсоні. Фото: Херсонська ОВАРосіяни атакували машини гуманітарної допомоги у Херсоні. Фото: Херсонська ОВА

Нагадаємо, що у Херсоні російські війська повторно атакували рятувальників під час ліквідації пожежі, яка виникла після удару безпілотника.

Останні новини про: Війна в Україні

Російські дрони атакували порт на Одещині: двоє поранених, пошкоджено обладнання
У Києві після російської атаки обвалилася частина багатоповерхівки: є загиблий та десятки поранених
У Херсоні під час ліквідації пожежі росіяни атакували автомобіль ДСНС
Реклама
Читайте також:
новини
Конкурсом на сортування сміття у Миколаєві зацікавилась французька Veolia

Альона Коханчук
новини
З бюджету Миколаєва цьогоріч оплатять санаторне лікування для 5–10 ветеранів

Альона Коханчук
новини
У Миколаєві перерозподілили ₴8,8 млн після передачі пологового будинку №3 до області

Альона Коханчук
новини
Гречка подорожчала на майже 30%: як змінились ціни на Миколаївщині у квітні

Світлана Іванченко
новини
У Миколаєві на маршрути пастрансу вийшли придбані майже рік тому 10 турецьких автобусів

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

У Херсоні під час ліквідації пожежі росіяни атакували автомобіль ДСНС
У Києві після російської атаки обвалилася частина багатоповерхівки: є загиблий та десятки поранених
Російські дрони атакували порт на Одещині: двоє поранених, пошкоджено обладнання

Миколаївщину атакували дронами й артилерією: є пошкодження, виникла пожежа

Біля «старого» вокзалу у Миколаєві створять пішохідну зону через велику кількість транспорту

У Миколаєві перерозподілили ₴8,8 млн після передачі пологового будинку №3 до області