Росіяни атакували гуманітарні автівки ООН у Херсоні
- Новини Херсона
-
•
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
11:48, 14 травня, 2026
-
У Корабельному районі Херсона російські військові атакували з безпілотника автомобілі гуманітарної місії.
Про це повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Внаслідок удару пошкоджено транспорт Управління ООН з координації гуманітарних справ. Інформацію щодо можливих постраждалих наразі уточнюють.
«Терористи продовжують воювати навіть з тими, хто допомагає іншим», — зазначив Олександр Прокудін.
Нагадаємо, що у Херсоні російські війська повторно атакували рятувальників під час ліквідації пожежі, яка виникла після удару безпілотника.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.