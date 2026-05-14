Росіяни атакували гуманітарні автівки ООН у Херсоні

У Корабельному районі Херсона російські військові атакували з безпілотника автомобілі гуманітарної місії.

Про це повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Внаслідок удару пошкоджено транспорт Управління ООН з координації гуманітарних справ. Інформацію щодо можливих постраждалих наразі уточнюють.

«Терористи продовжують воювати навіть з тими, хто допомагає іншим», — зазначив Олександр Прокудін.

Росіяни атакували машини гуманітарної допомоги у Херсоні.

Нагадаємо, що у Херсоні російські війська повторно атакували рятувальників під час ліквідації пожежі, яка виникла після удару безпілотника.