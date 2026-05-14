 У Херсоні під час ліквідації пожежі росіяни атакували автомобіль ДСНС

Носи Миколаїв із собою

Підтримай МикВісті та отримай речі для тих, хто любить своє місто

Кількість наборів обмежена

Як отримати подарунок

  • четвер

    14 травня, 2026

  • 12°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 14 травня , 2026 четвер

  • Миколаїв • 12° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Херсоні під час ліквідації пожежі росіяни атакували автомобіль ДСНС

У Херсоні під час ліквідації пожежі росіяни атакували автомобіль ДСНС. Фото: ДСНСУ Херсоні під час ліквідації пожежі росіяни атакували автомобіль ДСНС. Фото: ДСНС

У Херсоні російські війська повторно атакували рятувальників під час ліквідації пожежі, яка виникла після удару безпілотника.

Про це повідомили в ДСНС України у Херсонській області.

Рятувальники працювали на одній із локацій міста, де після атаки горів балкон на сьомому поверсі багатоповерхівки та легковий автомобіль. Під час гасіння пожежі росіяни повторно вдарили по службовому автомобілю.

У Херсоні під час ліквідації пожежі росіяни атакували автомобіль ДСНС. Фото: ДСНСУ Херсоні під час ліквідації пожежі росіяни атакували автомобіль ДСНС. Фото: ДСНС

Внаслідок атаки постраждав цивільний чоловік. Також двоє співробітників ДСНС після обстрілу відчули погіршення самопочуття. Їх направили до медичного закладу для обстеження.

Крім того, стало відомо про загибель жительки селища Комишани через російський обстріл напередодні. Близько 16:00 війська РФ вдарили по населеному пункту з артилерії. Смертельні поранення отримала 79-річна жінка.

Загалом за добу російські військові обстрілювали критичну та соціальну інфраструктуру, а також житлові квартали населених пунктів Херсонщини, повідомили в ОВА. Внаслідок атак пошкоджено дві багатоповерхівки та чотири приватні будинки.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

by phone
by card
lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Також окупанти пошкодили стільникову вежу, заклад громадського харчування, господарську споруду, магазин, маршрутний автобус і приватні автомобілі.

Через російську агресію за добу одна людина загинула, ще 31 — дістала поранення.

Нагадаємо, що 5 травня росіяни били ракетами та безпілотниками по Полтавській області. Після прибуття рятувальників на місце масштабної пожежі росіяни обстріляли повторно. Серед загиблих — двоє рятувальників.

Останні новини про: Війна в Україні

Російські дрони атакували порт на Одещині: двоє поранених, пошкоджено обладнання
У Києві після російської атаки обвалилася частина багатоповерхівки: є загиблий та десятки поранених
Росіяни атакували гуманітарні автівки ООН у Херсоні
Реклама
Читайте також:
новини
Конкурсом на сортування сміття у Миколаєві зацікавилась французька Veolia

Альона Коханчук
новини
З бюджету Миколаєва цьогоріч оплатять санаторне лікування для 5–10 ветеранів

Альона Коханчук
новини
У Миколаєві перерозподілили ₴8,8 млн після передачі пологового будинку №3 до області

Альона Коханчук
новини
Гречка подорожчала на майже 30%: як змінились ціни на Миколаївщині у квітні

Світлана Іванченко
новини
У Миколаєві на маршрути пастрансу вийшли придбані майже рік тому 10 турецьких автобусів

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Росіяни атакували гуманітарні автівки ООН у Херсоні
У Києві після російської атаки обвалилася частина багатоповерхівки: є загиблий та десятки поранених
Російські дрони атакували порт на Одещині: двоє поранених, пошкоджено обладнання

Миколаївщину атакували дронами й артилерією: є пошкодження, виникла пожежа

Біля «старого» вокзалу у Миколаєві створять пішохідну зону через велику кількість транспорту

У Миколаєві перерозподілили ₴8,8 млн після передачі пологового будинку №3 до області