У Херсоні під час ліквідації пожежі росіяни атакували автомобіль ДСНС. Фото: ДСНС

У Херсоні російські війська повторно атакували рятувальників під час ліквідації пожежі, яка виникла після удару безпілотника.

Про це повідомили в ДСНС України у Херсонській області.

Рятувальники працювали на одній із локацій міста, де після атаки горів балкон на сьомому поверсі багатоповерхівки та легковий автомобіль. Під час гасіння пожежі росіяни повторно вдарили по службовому автомобілю.

Внаслідок атаки постраждав цивільний чоловік. Також двоє співробітників ДСНС після обстрілу відчули погіршення самопочуття. Їх направили до медичного закладу для обстеження.

Крім того, стало відомо про загибель жительки селища Комишани через російський обстріл напередодні. Близько 16:00 війська РФ вдарили по населеному пункту з артилерії. Смертельні поранення отримала 79-річна жінка.

Загалом за добу російські військові обстрілювали критичну та соціальну інфраструктуру, а також житлові квартали населених пунктів Херсонщини, повідомили в ОВА. Внаслідок атак пошкоджено дві багатоповерхівки та чотири приватні будинки.

Також окупанти пошкодили стільникову вежу, заклад громадського харчування, господарську споруду, магазин, маршрутний автобус і приватні автомобілі.

Через російську агресію за добу одна людина загинула, ще 31 — дістала поранення.

Нагадаємо, що 5 травня росіяни били ракетами та безпілотниками по Полтавській області. Після прибуття рятувальників на місце масштабної пожежі росіяни обстріляли повторно. Серед загиблих — двоє рятувальників.