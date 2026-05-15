У центрі Миколаєва обмежили рух через ремонт дороги: адреси

У центрі Миколаєва обмежили рух через ремонт дороги.

У Миколаєві ремонтують дорогу на вулиці Героїв Рятувальників (Лягіна). Асфальт кладуть на ділянці від вулиці Павла Скоропадського (Адмірала Макарова) до проспекту Центрального.

Про це повідомило КП «ЕЛУ Автодоріг».

На час робіт рух транспорту на цій ділянці тимчасово обмежили. Водіїв просять бути уважними та дотримуватись тимчасових дорожніх знаків.

Раніше в «ЕЛУ Автодоріг» пояснили, чому в Миколаєві не проводять роботи з асфальтування вночі. Серед причин — комендантська година, специфіка ямкового ремонту та додаткові витрати на оплату праці.

Нагадаємо, мер міста Олександр Сєнкевич раніше заявляв, що на весь рік передбачено лише 20 мільйонів гривень на ямковий ремонт доріг. Він пояснював, що після зими на дорогах з’явилися глибокі ями через цикли замерзання-розмерзання та використання протиожеледних реагентів.