 У Миколаєві 15 травня ремонтують дорогу: адреси

Носи Миколаїв із собою

Підтримай МикВісті та отримай речі для тих, хто любить своє місто

Кількість наборів обмежена

Як отримати подарунок

  • пʼятниця

    15 травня, 2026

  • 18.5°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 15 травня , 2026 пʼятниця

  • Миколаїв • 18.5° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У центрі Миколаєва обмежили рух через ремонт дороги: адреси

У центрі Миколаєва обмежили рух через ремонт дороги. Фото: «ЕЛУ Автодоріг»У центрі Миколаєва обмежили рух через ремонт дороги. Фото: «ЕЛУ Автодоріг»

У Миколаєві ремонтують дорогу на вулиці Героїв Рятувальників (Лягіна). Асфальт кладуть на ділянці від вулиці Павла Скоропадського (Адмірала Макарова) до проспекту Центрального.

Про це повідомило КП «ЕЛУ Автодоріг».

На час робіт рух транспорту на цій ділянці тимчасово обмежили. Водіїв просять бути уважними та дотримуватись тимчасових дорожніх знаків.

Раніше в «ЕЛУ Автодоріг» пояснили, чому в Миколаєві не проводять роботи з асфальтування вночі. Серед причин — комендантська година, специфіка ямкового ремонту та додаткові витрати на оплату праці.

Нагадаємо, мер міста Олександр Сєнкевич раніше заявляв, що на весь рік передбачено лише 20 мільйонів гривень на ямковий ремонт доріг. Він пояснював, що після зими на дорогах з’явилися глибокі ями через цикли замерзання-розмерзання та використання протиожеледних реагентів.

Останні новини про: Дороги

Фінансування прибирання доріг у Миколаєві скоротилося у десять разів через війну, — ЕЛУ
У Миколаєві за ₴5,2 млн планують відремонтувати внутрішньоквартальний проїзд в Інгульському районі
Через ремонт на проспекті Богоявленському у Миколаєві частково обмежать рух транспорту
Реклама
Читайте також:
новини
Опитування показало, чого бракує миколаївцям для культурного відпочинку

Альона Коханчук
новини
У миколаївській бібліотеці відкрили інклюзивний простір для людей з порушенням зору

Юлія Лук’яненко
новини
«Це жах», — миколаївці скаржаться на занедбаний стан території навколо спорткомплексу «Водолій»

Даріна Мельничук
новини
Найдорожчі будинки — у Києві, Львові та Одесі, найдешевші — у Миколаєві та Чернігові

Світлана Іванченко
новини
Миколаєву передадуть два шкільні автобуси вартістю ₴8 млн для учнів із віддалених районів міста

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Дороги

Через ремонт на проспекті Богоявленському у Миколаєві частково обмежать рух транспорту
У Миколаєві за ₴5,2 млн планують відремонтувати внутрішньоквартальний проїзд в Інгульському районі
Фінансування прибирання доріг у Миколаєві скоротилося у десять разів через війну, — ЕЛУ

Міністр економіки доповів Копитіну, що влада Миколаєва всіляко сприяла будівництву АЗС у зеленій зоні

У миколаївській бібліотеці відкрили інклюзивний простір

3 години тому

Вдома 205 захисників: Україна розпочала масштабний обмін полоненими за формулою «1000 на 1000»

Головне сьогодні