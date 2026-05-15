 Російський удар по інфраструктурі Запоріжжя 15 травня

Ворожа атака на промпідприємство у Запоріжжі: є загиблий та тяжко поранені

Російський удар по інфраструктурі Запоріжжя 15 травня, фото Запорізька ОВА

У Запоріжжі триває ліквідація наслідків російського удару по об’єкту промислової інфраструктури. Внаслідок атаки ворога одна людина загинула, ще троє отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Удар спричинив пошкодження цистерни з паливно-мастильними матеріалами, що призвело до масштабної пожежі на території підприємства.

Наразі двоє постраждалих перебувають у лікарні у важкому стані, ще один чоловік має травми середньої тяжкості.

Усі госпіталізовані наразі забезпечені необхідною медичною допомогою, а рятувальні служби продовжують роботу на місці влучання.

Російський удар по інфраструктурі Запоріжжя 15 травня, фото Запорізька ОВА
Варто нагадати, що у Дарницькому районі Києва завершили пошуково-рятувальну операцію після російської атаки. Роботи тривали понад 28 годин.

