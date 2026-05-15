Міністр економіки доповів Копитіну, що влада Миколаєва всіляко сприяла будівництву АЗС у зеленій зоні серед дубів

Дуби на території, де планують побудувати АЗС. Фото: МикВісті

У Міністерстві економіки України заявили, що влада Миколаєва фактично сприяла реалізації проєкту будівництва заправки у зеленій зоні на проспекті Богоявленському.

Про це сказано у відповіді міністерства народному депутату Ігорю Копитіну, яку він опублікував у своєму Telegram-каналі.

У документі пояснюється, що ще у лютому 2024 року Миколаївська міська рада затвердила план забудови цієї території. У ньому передбачили розміщення автозаправного комплексу з магазинами та автомийкою. А вже у вересні 2024 року міськрада передала землю в оренду цю ділянку компанії «Світ здоровʼя».

«Водночас звертаємо увагу, що: У вересні 2024 року Миколаївська міська рада надала в оренду ТОВ «Світ здоров’я» земельну ділянку для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу по просп. Богоявленському ріг вул. Кобера, уклавши договір від 06.09.2024 № 11783; Рішенням Миколаївської міської ради від 29.02.2024 № 29/50 затверджено детальний план території міста Миколаєва, обмеженої проспектом Богоявленським, вулицею Виноградною, вулицею Старофортечною та територією промислових підприємств», — зазначено у відповіді Міністерства.

У Міністерстві економіки також зазначили, що перед ухваленням рішення проводили екологічну оцінку та громадські слухання. За інформацією відомства, тоді зауважень щодо будівництва АЗС не надходило.

«Зазначеним детальним планом території передбачено розміщення на території розробки детального плану (у межах існуючих відведень земельних ділянок) підприємств: зокрема, автозаправного комплексу з об’єктами торгівлі та автомийкою. Також було здійснено стратегічну екологічну оцінку цього детального плану території, під час якої було проведено громадське обговорення та громадські слухання, у ході яких зауважень на ранній стадії прийняття рішення про розміщення зазначеного об’єкта висловлено не було», — зауважено у документі.

Відповідь Міністерства економіки щодо будівництва автозаправки у зеленій зоні біля заводу «Зоря»-«Машпроект». Фото: Ігор Копитін

Також там нагадали, що саме органи місцевого самоврядування відповідають за дозволи на видалення дерев та контроль за зеленими зонами у місті.

«Крім того, згідно зі статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування» до власних самоврядних повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить, зокрема, видача дозволу (ордера) на видалення зелених насаджень, а також здійснення контролю за станом благоустрою населених пунктів, організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян. Таким чином, виданий Міністерством Висновок відповідає вимогам законодавства», — зазначено у документі.

Народний депутат України Ігор Копитін в свою чергу заявив, що міська рада «несе повну відповідальність» за долю дубів, які збираються знести для будівництва АЗС на перехресті проспекту Богоявленського та вулиці Кобера в Миколаєві.

Будівництво АЗС в Інгульському районі

У листопаді 2025 року читачі «МикВісті» звернули увагу на мітки на дубах і висловили занепокоєння, що територію можуть розчищати під будівництво автозаправної станції. Після того екологи обстежили дуби вздовж вулиці Кобера у Миколаєві, поруч із заводом «Зоря». За висновками інспекторів, усі дерева у задовільному стані, а позначки нанесені хаотично й немає жодних підстав для спилу.

1 квітня 2026 року стало відомо, що компанія «Світ здоров’я» з третьої спроби пройшла громадські слухання та отримала дозвіл на будівництво автозаправного комплексу з магазинами для обслуговування авто у зеленій зоні біля миколаївського заводу «Зоря» на перетині вулиці Кобера та проспекту Богоявленського.

Після цього містяни провели збори біля зеленої зони. А державна екологічна інспекція того дня провела обстеження цієї зеленої зони.

Висновок з оцінки впливу на довкілля (ОВД), яким компанія «Світ Здоров’я» отримала погодження будівництва АЗС, підписав заступник міністра економіки, довкілля ті сільського господарства Віталій Кіндратів — у 2016-2017 роках він працював на посаді заступника голови Миколаївської ОДА.

До цього у Департаменті житлово-комунального господарства Миколаєва знайшли неточності у звіті з оцінки впливу на довкілля щодо будівництва АЗС в парку біля «Зорі». Там запропонували підприємству відмовитись від будівництва або перенести об’єкт в інше місце.

У Миколаєві кілька разів відбулися громадські слухання щодо будівництва заправки в парку біля «Зорі». Одне з них провело Мінекономіки, а попередні відбулися онлайн 2 липня 2025 року. Під час них містяни завірили, що готові відстоювати зелену зону.